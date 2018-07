Ljekari iz Kruševca operisali ženu i izvadili tumor težak 30 kilograma

KRUŠEVAC - Na Ginekološko-akušerskom odjeljenju kruševačke Opšte bolnice, šestočlani tim ljekara uklonio je tumor jajnika težak čak 30 kilograma. U Kruševcu nije zabilježen takav slučaj, a rijetkost je i u znatno većim zdravstvenim centrima.

Mogućnost da bude operisana u nekom od Kliničkih centara, pacijentkinja stara 63 godine iz okoline Aleksandrovca je odbila, ukazavši povjerenje kruševačkim ginekolozima koji su zahvat obavili u rekordnom roku.

„To je uigran tim. Tim koji radi te složene operacije. Trajalo je 50 minuta. Uz pomoć koleginice dr Dejane, uz pomoć dr Uroša, dr Čede Pejčića koji je anesteziolog, anestetičarke Marine i naše instrumentarke Tanje Petrović“, objašnjava dr Slavica Vukanić, spec. ginekolog akušer za RTS.

Da je promjena na jajniku neobično velika i da će zahvat biti složen, ljekari su očekivali, ali ne i to da će tumor biti benigni i težiti čak 30 kilograma.

„Jako smo bili začuđeni, uplašeni, iznenađeni, jer nikada nismo videli tako nešto. To je bila formacija bledoružičaste boje, koja je bila sa izraženom vaskularnom šarom, dosezala do grudne kosti. Napred slobodna, pozadi u priraslicama. Sve smo mi to lepo oslobodili. Postoperativno takođe se gospođa lepo oporavila, peti dan je otišla kući, sedmi dan je došla na kontrolu i sve je bilo onako kao što se samo može poželeti“, dodaje dr Slavica Vukanić.

Da bi tumor dostigao 30 kilogramna, procjenjuje se da mu je bilo potrebno oko pet godina. Kod malignih promjena taj rok je često kraći.

„Za jajnik je potrebno relativno možda kratko vreme da bi se on razvio, do godinu dana, ili nešto malo više. Dok na primer, malignom obolenju grlića je potreban neki period od pet do sedam godina da bi to neko minimalno oboljenje prešlo u zloćudno“, ističe dr Blagoje Milovanović, načelnik GAO Opšte bolnice „Kruševac“.

Ljekari podsjećaju da su šanse za izliječenje velike ako se reaguje na vrijeme, zato se, bar jednom godišnje, svakoj ženi savjetuje preventivni ginekološki pregled.

