Ljepojević: Za raskol u Nestorovićevom pokretu kriv Dodik

BEOGRAD - Pet od sedam osnivača pokreta "Mi - glas iz naroda" održalo je konferenciju za medije povodom jučerašnjeg raskola koji je nastao u toj organizaciji.

Siniša Ljepojević jedan od osnivača rekao je da je za raskol u pokretu kriv Milorad Dodik jer je on predložio Nestoroviću da je organizaciji potreban predsednik a ne kolektivno rukovodstvo.

Jovan Janjić jedan od osnivača pokreta „Mi – glas iz naroda“ rekao je da je Milorad Dodik mnogo uticao na Branimira Nestorovića.

“Imali su sastanak Nestorović i Pavić sa Dodikom, bio je još jedan naš član, bez znanja nas ostalih. Izašli su na konferenciju za medije i iznosili stavove koje su iznosili, predstavljeni su kao poslanici „Mi“ a da ostali osnivači i članovi nisu znali ništa o tome. Govoreno je u naše ime, a da o tome mi ništa nismo znali“ kaže Janjić.

Janjić je dodao da je Dodik predložio Nestoroviću da treba da se uništi kolektivno rukovodstvo i da treba da se izglasa predsednik.

Dragan Stanojević demantovao je sve navode Nestorovića i Pavića koji su izneli o njemu.

“Jedna od laži koji su izneli jeste da sam tražio od knjigovođe 150.000. Ja nemam mogućnost da utičem na bilo šta, ja sam nosio dokumenta koja su mi dali. Nestorović kontroliše račun i fakture, ako je on plaćao knjigovođu kako ja mogu bilo šta da tražim“ kažao je Stanojević.

Dodao je da je u zapisniku sa sastanka konstantovano da su Nestorović i Pavić napustili pokret.

Siniša Ljepojević jedan od osnivača pokreta „Mi – glas iz naroda“ kazao je da pokušaj cepanja neće doneti ništa pokretu.

“Od sedam osnivača ostalo je nas pet i pokret „Mi – glas iz naroda nastavlja sa radom. Mi koji smo ostali treba da izvučemo neke pouke i da neke stvari koje su izvor problema eliminišemo. Između nas pet postoji saglasnost da se odluke donose konsenzusom a onda kada to nije moguće glasanjem“ kazao je Ljepojević.

On dodaje da je bilo puno problema i da je bilo iskakadnja jer se nije znalo ko sa kime komunicira.

“Odlučnost pokreta je da se ne poruši ono što je obećano. Razbijanje će poljuljati poverenje. Ali bih molio da se da malo vremena da se vidi ko je ko“, kaže Ljepojević

On je kazao da će ovaj pokret prerasti u stranku, da će imati kolektivno rukovodstvo koje će se zvati Veće.

Mitar Kovač je upitao kome smeta pokret „Mi“

“Nije se ovo desilo slučajno, i nije se desilo zbog protivrečnosti“ kazao je Kovač.

On je dodao da je odgovornost na onima koji su otišli i da mu je žao što je Aleksandar Pavić zalutao sa njim

“Nestorović je dosta uvežban čovek od SPO-a pa do danas. Ne vidim da je ostao u bilo kojoj organizaciji i sa bilo kime sa kime je sarađivao. Ne znam zašto je to tako, to treba on da objasni javnosti i na koji način uspeva da na političkoj sceni ostvaruje neke privremene ciljeve i da ponovo ulazi u nove aranžmane kao što će sada da uđe u formiranje nove stranke“ kazao je Kovač, a prenosi Nova.rs.

