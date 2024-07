Ljetovanje u Albaniji me šokiralo: Pravo iznenađenje čekalo u toaletu

​Svoja iskustva sa ljetovanja u stranoj zemlji podijelila je jedna turistkinja iz Srbije u grupi na Facebooku, koja okuplja sve ljubitelje morskih avantura. Kako je napisala, njoj se prilično neobična situacija desila tokom ljetovanja u Albaniji.

"Letovali smo tamo jer je jeftino i još neistraženo. I kad smo otišli u jedan restoran, zatekao nas je neobičan prizor. U toaletu te male taverne nije bilo toalet-papira već samo WC šolja i bide!", piše ona u grupi.

Jasno, kako kaže, restoran je djelovao ruralno, ali ne baš toliko. Svakako, toalet je bio uredan, ali nezgodna scena joj je izazvala paniku. Kako kaže, uz sebe nije imala toalet-papir ni vlažne maramice, pa joj je bilo prilično neprijatno zbog cijele situacije.

"Baš neprijatna situacija, rešeno je sve tako što sam sestru pozvala da dođe do toaleta i donese mi maramice. Sva sreća pa nisam bila sama. Od tada, sa sobom uvek nosim kesicu u kojoj držim nekoliko listova toalet-papira i to Cotton Lilke, jer se on sporije troši, ne zauzima puno mesta, a jedan list ima čak tri sloja", rekla je turistkinja iz Srbije, a prenosi "Telegraf".

