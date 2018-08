Ljimaj: Neće biti Republike Srpske na Kosovu

PRIŠTINA - Potpredsjednik kosovske vlade Fatmir Ljimaj izjavio je da je izjava predsjednika Hašima Tačija o korekciji granice sa Srbijom njegova lična inicijativa i da je ne podržava, kao i da je u suprotnosti s Ustavom, prenosi RTK na srpskom jeziku.

"Svima bi trebalo da bude jasno da na Kosovu neće biti Republike Srpske. Svako bi to trebalo da zna, nemamo mandat da stvaramo Republiku Srpsku na Kosovu", kaže Ljimaj.



Navodi se da je on u intervjuu za RTK na albanskom dodao da je "upoznat da postoje razgovori o podjeli, i da bi to uništilo Kosovo kao državu".