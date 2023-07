Ljupko Petrović u indukovanoj komi

Trenerska legenda fudbalskog kluba Crvene zvezde, Ljupko Petrović (76) u bolnici je u indukovanoj komi. On je, naime, u četvrtak izazvao saobraćajnu nesreću na obilaznici oko Beograda vozeći u pogrešnom smjeru, a potom je doživio lakši pa teži moždani udar, kao posljedicu šoka koji je pretrpio.

Lokalni mediji prenose da je stabilno, ali još je neizvjestan njegov oporavak.

"Ljupka poznajem privatno, a bio je i naš pacijent, radili smo mu neka ispitivanja. Pogodilo me to što mu se dogodilo. Koliko znam, stabilno je, što je ohrabrujuće, ali ne možemo više od toga reći. Nisam ga još posjetio, ali dobro sam informisan. Kod oštećenja mozga princip liječenja je produžavanje kome, jer onda su najmanje potrebe moždanih funkcija, za kiseonikom i slično. On je trenutno u indukovanoj komi. Moram biti realan: pregnoza je neizvjesna. Mislim da će on ipak izgurati, optimista sam. Najkritičnijih je bilo prvih 48 sati, a on se za sada drži odlično" rekao je kardiokirurg Miljko Ristić za "Informer".

Petrović je crnim Mercedesom B180 vozio u suprotnom smjeru pa izazvao sudar sa 63-godišnjakom.

U nesreći niko nije teže stradao, ali Petrović, koji nije bio u alkoholisanom stanju, stradao je od šoka.

Petrović je u karijeri vodio dvadesetak klubova, a najveći uspjeh mu je naslov evropskog prvaka s Crvenom zvezdom iz 1991. godine, prenose "24 sata".