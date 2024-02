Lokalni frizer i svjetski putnik: Biciklom ide i na vrhove planina

​Prilikom odabira srednjeg obrazovanja sve je manje omladine koja se odlučuje za neki od zanata, ali u ovom neizvjesnom vremenu upravo on vam može donijeti zaradu i obezbijediti finansijku stabilnost.

Da je zanat, u ovom slučaju frizerski, zaista zlata vrijedan pokazuje i mladi Stefan Raičević iz Čačka. On sa svojih deset prstiju vješto barata makazama i uspije da od svojih primanja uštedi novac za putovanja na daleke destinacije. Ovaj avanturista upravo na taj način ulaže u sebe, jer iskustva koja stekne na tim putovanjima od neprocjenjivog su značaja.

"Mesečno ošišam na stotine mušterija, muški sam frizer i tu vam je glava mnogo mirnija, a zarada sigurnija. Nisam od onih koji su ulagali ogromne novce u salon, u opremu, sve je jednostavno.. tako da moji troškovi nisu veliki, ali ni cena šišanja nije visoka. Kako sam veliki zaljubljenik u putovanja, deo zarađenog novca nekoliko puta godišnje odvojim za putovanje na daleke destinacije", kaže za "RINU" Stefan.

Do sada je obišao mnoge zemlje a najživlje uspomene nosi iz Šri Lankue, sa Kube, Tajlanda, Dubaia i Brazila u kojem je ovog februara proveo dvadeset dana. Svako putovanje sam organizuje, bez podrške turističkih agencija. To ga je, kako kaže, naučilo mnogim životnim lekcijama. Jer, osim brojnih fenomenlanih, dešavale su se i neke nepredvidive situacije. Na daleke destinacija stiže sam, jer kako kaže, nije lako naći nekog ko u februaru može da uzme 20 neradnih dana i finansira put u Brazil.

"Putovanje u Brazil me je koštalo oko 1400 eura. Tamo su smeštaj i hrana dzabe, mnogo jeftiniji nego kad nas. Obroci su vrhunski, obilni i ukusni sa puno mesa, a cene izuzetno povoljne. Za pet evra najedete se vrhunski. Isto je i sa pićima, koka-kola u kafiću košta oko jedan euro. Brazil je na mene definitivno ostavio najjači utisak, to je zemlja izuzetnih lepota. Mnogo zelenih i vodenih površina, jednostavno rečeno - raj. Ljudi su posebna priča, nasmejani i razigrani od ranog jutra. O lepoti Brazilki ne treba ni da pričam. Putovanje u Brazil bilo je moje veliko iskustvo, jer sam tamo shvatio koliko je ljudima zaista malo potrebno za čistu sreću", kaže ovaj sposobni frizer.

U pauzi obilaska dalekih, egzotičnih destinacija Stefan ne zaboravlja ni svoju Srbiju, ali ni Crnu Goru. Tokom pandemije korona virusa i zabrane putovanja nema tačke do koje nije stigao, a ono što mu je uža specijalnost jeste stizanje na planinske vrhove sa biciklom, a osmjelio se i na malo dalji put sa svojim dvotočkašem.

"Išao sam biciklom do Crne Gore, to je takođe bio fenomenalan događaj. Tek za to putovanje mi nije trebalo mnogo novca. Nisam kupovao gorivo, spavao sam u šatoru, obišao Durmitor i manastir Ostrog. Sve je stvar volje, kad vam nje ne manjka samo je nebo granica i iz mog iskustva kao da se same kockice poklapaju i univerzum staje na vašu stranu kako bi ostvarili ono što ste naumili", ističe Stefan.

Ovaj mladić samo je još jedan od svijetlih primjera kako se svaki pošten rad isplati, ali i da mladi ljudi ne bi trebalo bježati od zanata, jer i on može biti koristan i isplativ i pritom pružiti mogućnost da putujete širom svijeta, prenosi "b92".

