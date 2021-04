Lončar: Pomažući region, pomažemo i sebi

Pitanje vakcinacije protiv virusa korona ne može se riješiti samo u granicama Srbije i rezultat ćemo dobiti ako svima u regionu bude dobro i zato ulažemo u druge zemlje, poručio je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije.

"Vakcine su kupljene novcem građana Srbije, ali mi to gledamo drugim očima. Do sada je vakcuinisanio preko 15.000 građana iz BiH, plus vakcine koje smo dali, te zdravstveni radnici koji su dolazili na vakcinaciju. U jednom trenutku ponovo ćemo imati otovrene punktove za građane regiona", istakao je Lončar za RTRS.

Lončar se osvrnuo i na sliku Srbije, koja je donedavno bila veoma negativna, pogotovo na Zapadu, a sada je potpuno drugačija.

"Građanima Srbije je dosadilo da se pojavljuju u negativnom kontektu u cijelom svijetu. Glasali su za nove ljude, koji su opravdali to povjerenje. Ljudi dolaze lično, jer ne vjeruju da to tako kod nas funkcioniše. I tek kada dođu, vide da mi ovdje zaista radimo kako treba", rekao je Lončar.

On napominje da je rukovodstvo Srbije reagovalo dobro i na vrijeme na početku pandemije, i sada ubire plodove tog rada.

"Nije u redu da mi sami za sebe kažemo da smo lideri na Balkanu, ali rezultati to jasno pokazuju. Nama je najvažnije da čuvamo zdravlje i spašavamo živote naših građana. Ovo i dalje traje, i trajaće. Malo znamo o virusu, on mutira, i samo ono što znamo jeste da ćemo ga se riješiti ako se svi vakcinišemo. To ne težimo samo u Srbiji, već u svim zemljama regiona, kako bi što prije izašli iz problema", pojasnio je ministar zdravlja Srbije.

Srbija je i jedina zemlja u Evropi, koja raspolaže sa vakcinama iz Evrope, Azije, Amerike, ali i Rusije.

"Za to je najzaslužniji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, i rezultat njegove saradnje sa predsjednicima Kine i Rusije, Si Đi Pingom i Vladimirom Putinom. Isto tako među prve tri zemlje u svijetu potpisali smo ugovor sa Fajzerom, još u avgustu prošle godine, i po povoljnijoj cijeni od EU", naveo je Lončar.

Lončar naglašava da je Srbija došla do brojke od tri miliona građana koji su primili vakcinu.

"Možda ljudima izgleda da je to mali posao, ali nije. Dan i noć radile su naše agencije, od transporta, čuvanja vakcine, pripreme i na kraju zdravstvenih radnika, koji su naši junaci, jer oni su dali tri miliona doza vakcina građanima Srbije. U svakom momentu imamo pregled, koliko je dato, ko treba doći na revakcinaciju, ali i pored toga otvorili smo 170 punktova u jednom danu, da se ljudi vakcinišu bez prethodne najave", naglasio je Lončar.

Pojasnio je i koja je to startegija kojom Srbija pridobija stanovništvo za vakcinacijom.

"To je razgovor sa ljudima, da im odgovorimo na sva pitanja, dileme. Idemo sada prema studentskim domovima, i želimo da ih usmjerimo u pravom smjeru. Isto tako ulazimo u fabrike, postrojenja, pravimo tribine, edukujemo ljude. Neposredan kontakt najbolja je reklama", poručio je Lončar.

Osvrnuo se i na priču oko kovid pasoša, i kako će Srbija reagovati.

"Pratimo sve oko kovid pasoša. Osluškujemo, Srbija je spremna za svaku opciju. Za razliku od nekih drugih mi imamo dovoljno vakcina, i dovoljno vakcinisanih", zaključio je Lončar.