Lončar: Srbija će snabdeti i susedne zemlje vakcinama

SARAJEVO - Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas u Sarajevu da će njegova zemlja proizvoditi dovoljno vakcina da može podmiriti i potrebe susjednih zemalja.

"Svojim domaćinima sam obećao da ćemo ono što mi budemo proizvodili biti sasvim dovoljno za tržište Srbije, ali imaćemo dovoljno i za zemlje u okruženju, naše komšije i prijatelje, što će biti naš prioritet", rekao je Lončar.

On je novinarima na sarajevskom aerodromu rekao da BiH slobodno može da računa na to da će imati prioritet i da će dobiti one količine koje će joj biti neophodne.

"Mi se nadamo u narednim nedeljama ili mjesecima da ćemo imati prve doze vakcina iz `Torlaka`. Sve zemlje iz regiona su se javile", rekao je Lončar i dodao da je u cijelom svijetu borba za vakcinama veća nego za bilo čim drugim.

On kaže da Srbija, ipak, ne želi da dođe u situaciju da nekome nešto obeća, a da ne može da ispuni "kao što su neki računali da će dobiti neke doze, a nisu ih dobili".

"Mi želimo da se 100 odsto uverimo da su dovoljni naši kapaciteti. Radićemo u tri smene 24 časa i kada potvrdimo da je to ono što možemo da proizvedemo, mi ćemo praviti liste koliko kome možemo prodati", rekao je Lončar.

Na sarajevski aerodrom danas sletio je avion sa prvim dijelom od 10.000 doza vakcine Astra Zeneca koje je Srbija donirala Kantonu Sarajevo.

Donaciju vakcina su u ime Kantona Sarajevo preuzeli kantonalni premijer Edin Forto i ministar zdravstva Haris Vranić.

Vlada Srbije usvojila je juče odluku da donira dodatnih 10.000 doza vakcine Astra Zeneca Sarajevu.