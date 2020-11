Lončar: Zaboravite jedno vreme na žurke, proslave, rođendane

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je situacija sa virusom korona najgora u Beogradu, gdje je najveći broj oboljelih i najveći pritisak na zdravstvene ustanove, te naveo da je u glavnom gradu sada slobodno oko 300 mjesta u bolnicama, kao i da raste broj pregleda u kovid ambulantama.

Lončar je naveo da će prva sljedeća bolnica koja će kompletno ući u kovid sistem biti Opšta bolnica Pančevo, i za dalje, kako kaže, nema više šta da se otvori kao kovid bolnica.

Institut "Banjica" ovog puta neće biti kovid bolnica, kako bi mogao da obavlja svoj redovan posao, zbog svih koji moraju da operišu koljena ili kukove, i eventualnih saobraćajki, padova, povreda.

"Od juče je i KBC ''Zemun'' kompletno kovid bolnica, a procjena je da bi to moglo da posluži za narednih dan, dan i po", rekao je Lončar.

Istakao je da pregledi rastu "iz sata u sat" u odnosu na prethodne dane.

"Ukupno smo već prešli 3.000 pregleda. Otvaramo dodatne kovid ambulante, trijažni centar u Zemunu, radimo sve što je u našoj moći. Ali, i taj kapacitet ima granicu. Direktno nepoštovanje mjera dovodi do sloma sistema", rekao je Lončar.

Ozbiljnost situacije ilustrovao je podatkom da se u jednom danu za pacijenta u bolnici potroši kiseonika kao u običnim prilikama za više od mjesec dana.

"Dnevno, jedna bolnica u Beogradu, koja ima kovid pacijente, troši pet tona kiseonika, a to je uobičajena potrošnja na mesečnom niovu", naglasio je Lončar.

Ministar je rekao i da Srbiju čeka situacija na koju upozorava već duže vrijeme, da će pacijenti iz Beograda, grada u kojem postoji najveći problem nepoštovanja mjera, najveća zaraženost, i koncentracija virusa, morati da idu u bolnice u drugim mjestima u Srbiji.

"To će biti naša realnost, da ne bude iznenađenja", podvukao je on.

Građanima je poručio da će zdravstvo dati sve od sebe da pomogne svakom, ali građani moraju da razumiju da su kapaciteti i zdravstveni sistem nešto što ne može u neograničenim brojevima da izdrži.

"Imamo određen broj bolnički postelja i zdravstvenih radnika. Ako mislite da zemlje u regionu i Evropi imaju veći broj obolelih i to vas čini opuštenim, ja vam kažem da to nije dobro. To je krajnje nepoštovanje svih zdravstvenih radnika, koji danonoćno mescima rade", naglasio je Lončar.

Pozvao je građane da u narednih deset dana smanje kontakte, jer je to jedini način da se zaustavi širenje virusa.

"Ovo ne može da se zaustavi dok se svi ne ponašamo krajnje solidarno i jedinstevno. Nemaju ovi ljudi ništa od toga ako im zahvalite, a vi terate po svome, ponašate suprotno od onoga što oni preporuče. Ništa od toga nemaju i dalje će biti u skafanderima, neće viđati svoje porodice", objasnio je on.

"Zaboravite jedno vreme na žurke, proslave, rođendane, jer odatle imamo najveće broj zaraženih. Nosite maske u prevozu, u zatvorenom, perite ruke. Hajde da poštujemo mere da budemo u boljoj situaciji, kako bismo mogli da zbrinemo one ljude kojima treba medicinska pomoć", poručuje ministar.