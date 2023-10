MOST zatražio angažovanje vojske na granici s BiH

ZAGREB - Skupštinski zastupnici MOST-a Zvonimir Troskot i Marin Miletić poručili su u petak iz Vojnića da druge članice Evropske unije zatvaraju granice pod invazijom migranata te da bi Hrvatska treba angažovati vojsku na granici s BiH.

Pozvali su predsjednika Hrvatske, Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića da to dogovore.

Troskot je objasnio da bi vojska prvobitno imala ulogu odvraćanja migranata od nezakonitog prelaska granice s obzirom da se na to ne bi olako odlučili znajući za njenu prisutnost.

"Kad je vojska na granicama, upozoreni ste jednom, pa drugi put, a treći put ona reaguje kao što bi reagovala u Siriji, Iranu, Avganistanu ili nekoj drugoj suverenoj zemlji", rekao je Troskot na pitanje što bi bila druga uloga vojske.

Miletić je dodao da bi na pitanje o načinima djelovanja mogao odgovoriti vojni vrh.

Troskot je naveo da je premijer sebe "od žena koje rade u pravosudnom aparatu" zaštitio slanjem vojske, obavještajne službe i specijalne policije i da ga ne bi začudilo kada bi poslao i avione Rafale.

"Treba zaštititi svaku osobu, a ne zaštitu privatizovati. Ako premijer može uživati zaštitu devet ešalona obavještajnih službi, policije i vojske, to zaslužuju i naši ljudi. Svaki čovjek u Hrvatskoj zaslužuje zaštitu kakvu on uživa. Za to će se boriti Klub MOST-a", poručio je Troskot.

Nastavio je da je premijer odbio mogućnost ograđivanja državne granice žicom, "a kod prvog pucnja na Markovom trgu je iz straha digao ogradu, pa tamo ne mogu proći ni skupštinski zastupnici ni turisti. Maja Grba-Bujević spava u Hrvatskoj skupštini i to je poruka koju šalje nacionalna politika, a mi tražimo budnost", rekao je Troskot.

Pozvao je institucije da reaguju "dok ne bude prekasno".

"Vrijeme curi, broj migranata se uvećava, a i strah stanovništva. Zagreb još ne vidi tu opasnost, a posebno salonaška politika. Komuniciramo što nam ljudi govore", napomenuo je.

Miletić je ustvrdio da "Plenković na daljinski upravljač iz Brisela pravi od Hrvatske žarišnu tačku i prodaje nacionalne interese za neke svoje pozicije moći", prenosi "Tportal".

"Krajnje je vrijeme, ako zbog ničega drugog, onda zbog izbora da pokažu malo odvažnosti i zaštite granice jer bi svaka vlast trebala prvenstveno služiti svom narodu, a ne stranim centrima moći", poručio je Miletić.

