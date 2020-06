MUP: Bh. državljani mogu u Hrvatsku samo u izuzetno opravdanim slučajevima

ZAGREB - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske isaopštilo je da državljani Bosne i hercegovine u ovu zemlju ući samo u "izuzetno opravdanim slučajevima".

"U vezi s uslovima uz uvjete ulaska državljana trećih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, radi se o dosljednoj primjeni Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske te osobe mogu u ulaziti u Hrvatsku samo u iznimno opravdanim slučajevima, odnosno ukoliko se radi o gospodarskom interesu za RH kao što je uplaćen turistički boravak te ukoliko se radi o neodgodivim osobnim razlozima", rekli su u MUP-u.

Za ulazak u Hrvatsku, osim putne isprave, potrebna je dokumentacija kojom državljani BiH dokazuju navedene opravdane slučajeve ulaska, kao i dokaz da se radi o neodgodivom slučaju.

Što se najave dolazaka tiče, Iz MUP-a su dostavili sljedeće podatke:

"Od 28. svibnja do 22. lipnja u 13 sati putem sustava Enter Croatia svoj dolazak prijavilo je 20.027 državljana Bosne i Hercegovine, koji su, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, već ušli ili najavili ulazak u Republiku Hrvatsku. Usporedbe radi, obavještavamo Vas kako je na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom 14. lipnja (prošla nedjelja) od 00,00 do 13 sati ukupni ulazni promet bio 25.202 osobe, dok je 21. lipnja od 00,00 do 13 sati ukupni ulazni promet bio 14.971 osoba te se radi o padu od 40,6 posto."

(N1)