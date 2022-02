MUP Srbije: Dnevno dobijamo desetak prijava da je Matej Periš negdje viđen

BEOGRAD - Potraga za Matejem Perišom, koji je u Beogradu nestao u noći između 30. i 31. decembra ne jenjava. Pored policije, u potrazi učestvuju i građani, koji su i na društvenim mrežama napravili grupe posvećene potrazi.

Miloš Stanimirović iz odjeljenja za potrage MUP-a Srbije navodi za RTS da na dnevnom nivou dobiju oko desetak prijava ili dojava da je Matej Periš negdje viđen.

"Apsolutno smo dužni da odreagujemo na svaku prijavu. Mi svaku dojavu proverimo. Znači, ukoliko se javi da je Matej viđen na određenoj lokaciji, mi izvršimo terensku proveru, obavi se razgovor sa više lica, ali do sada mi nismo došli ni do kakvih novih saznanja na takve dojave", objašnjava Stanimirović.

Dodaje da se za Matejem traga od dana kada je podnesena prijava o njegovom nestanku.

"Od dana kada je podneta prijava o nestanku hrvatskog državljanina Mateje Periša traga se za njim. Utvrđena je trasa kretanja, kako samog Mateje, tako i društva sa kojim je on došao u Beograd od Zagreba do Beograda. Izvršene su terenske provere apartmana u kojima su oni boravili, mesta koja su posećivali i lokala", navodi on.

Dodaje i da se potraga za hrvatskim državljaninom Matejem Perišom, koji je nestao u Beogradu, u noći između 30. i 31. decembra intenzivno nastavlja.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin naveo je da srpska policija provjerava sve informacije u vezi sa Perišom. A hrvatski MUP je saopštio da ništa ne ukazuje na to da je Matejev nestanak povezan s nasiljem.

Nenad Periš, otac Mateja Periša naveo je da mu je s obzirom na vrijeme koje je proteklo nada smanjena, ali da se nije ugasila i da misli da će se potraga za Matejem srećno završiti.