Majka Danijele Štajnfeld: Sve sam znala

Marija Štajnfeld, majka glumice Danijele Štajnfeld, otkrila je za srpske medije kako je podnijela bol svoje kćerke koja je prošla kroz stravične trenutke.

"Sve sam znala. Kakav bi ja to roditelj bila da ne stanem uz svoje dijete. Mi, roditelji volimo svoju djecu i uz njih smo cijeli naš život. I to je to. Sve što je moja kćerka rekla u intervjuu je tačno. Hvala vam što ste me pozvali, u putu sam i ne bih dalje da pričam. Uvijek ću biti uz Danijelu - kazala je Marija za Republika.rs

Podsjećamo, glumica Danijela Štajnfeld krajem prošle sedmice dala je izjavu u Višem javnom tužilaštvu da je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić, misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

Lečić negira sve optužbe.