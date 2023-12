Majka djevojčice ubijene u "Ribnikaru" rasplakala sve u sudnici

BEOGRAD - Na suđenju koje je danas održano u Palati pravde nastavljen je parnični postupak protiv porodice Kecmanović, čiji je sin K. K. počinio masovno ubistvo u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru 3. maja ove godine.

Svoja svjedočenja danas su započeli supružnici Kobiljski, čija je kćerka Ema ubijena u masakru, a majka djevojčice emotivnim riječima rasplakala je sve u sudnici.

Nina Kobiljski ispričala je da se sa rođenjem Eme ispunila njena velika želja i da je njena porodica živjela život ispunjen ljubavlju sve do 3. maja, kada se strašna tragedija dogodila.

„Ema je bila moja treća sreća, pošto su moje prethodne dve trudnoće bile neuspešne. Prošli smo kroz neonatološke probleme. Naša briga je bila da li će ona preživeti. Bila je veliki borac i Bog je sačuvao, a ona je trebala ovom svetu. Uprkos svim tim problemima, odlučila sam se i na drugu trudnoću i dobili smo još jednu ćerkicu“, rekla je Nina.

Nesrećna žena ističe da je njihova kćerka rasla uz njih i da je uživala u zajedništvu.

„Kada bi videla nekog da se grli, trčala je, i ona je želela u zagrljaj, kao da je grlila ljubav. Dan pre masakra, 2. maja bili smo u selu. Posmatrala sam i bila sam radosna kako je samostalna. U povratku iz sela sam razmišljala i bila zahvalna Bogu na svemu. Ništa ne bih menjala. Nisam bila uskraćena, ni za emocije, ni za toplu reč ni za zagrljaj“, priča majka u suzama.

Majka kaže da je posljednji put vidjela svoju kćerku kada je Ema odlazila u školu sa svojom mlađom sestrom.

„U policijskoj stanici na Vračaru ušla sam u kancelariju i videla jednog inspektora. Samo je izgovorio: ‘Žao mi je’. U tom momentu ispustila sam krik i više ga ništa nisam čula. Ispred stanice sam videla uplakane roditelje i počeli smo da se grlimo. Tada sam došla do tačke od koje nema dalje, ali ne mogu to da prihvatim. Draganu sam tada samo rekla: ‘Ema je poginula’. On se srušio ispred apartmana u kojem je stanovao u Rumuniji“, kazala je Nina na sudu, prenosi Nova.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.