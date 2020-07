Makedonski hakeri srušili sajtove Dua Lipe i Rite Ore

Makedonski Anonimusi objavili su da su bili srušili sajt engleske pjevačice albanskog porijekla Dua Lipe, nakon što je na društvenim mrežama objavila kartu "velike Albanije" i poruke o Kosovu.

AnonOpsMKD je sinoć na Twitteru objavio da je preuzeo zvanični sajt Dua Lipe i da su to uradili "čisto u naučne svrhe za one koji misle da nemaju kapacitet" i da neće biti funkcionalna jedan sat i da trenutno izgleda ovako: https://i.imgur.com/NqN6t7n.png.

Nešto kasnije je ta grupa objavila i da je drugu pjevačicu albanskog porijekla Ritu Oru "poslala na njivu da ore dva sata, što je dosta za početak", odnosno da je preuzela i njen sajt, piše B92.net.

Рита ја пративме на нива да ора, 2часа и се доста за почеток!https://t.co/2YdQWxyYGe Косово е веќе поставено правилно на сите мапи, како дел од Србија. We do not forget, We do not forgive, Expect us!