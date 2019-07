Makron: Srbija je velika evropska država i nacija

BEOGRAD - Srbija je velika evropska država i nacija, poručio je danas francuski predsjednik Emanuel Makron i istakao da EU mora da se reformiše da bi bila spremna da primi Srbiju.

On je poručio da Srbija treba da drži do svoje suverenosti, te istakao da i on drži do suverenosti onih koje poštuje.

Naveo je da je Srbija dio procesa pridruživanja EU, da te da EU mora da donese neke odluke kako bi bolje funkcionisala.

"Ali paralelno sa reformama koje Srbija treba da sprovede, EU mora da se reformiše kako bi bila spremna da primi Srbiju", poručio je Makron.

Istakao je da je Srbija velika evropska država i nacija:

"Ja to kažem ovdje, veoma jako, u trenutku kada neki bilo gdje na svijetu mogu da imaju utisak da bi ovaj regoin u narednih deset godina trebalo da bude mesto gdje će se prepirati uticaji ovih i onih", rekao je Makron na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.