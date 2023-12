Maksimović: Molim se za počinioce da ih Bog sa puta mržnje privede na put mira i ljubavi

BJELOVAR - Neprijatno sam iznenađen i zatečen ovim nemilim događajem. Nadam se da će policija počinioce brzo privesti pravdi, rekao je Jerej Stefan Maksimović, paroh bjelovarski, nakon što je hram Svete Trojice u Bjelovaru neko išarao grafitima sa ustaškom i neonacističkom simbolikom.

"Ja ću se svakako Bogu moliti, a na to pozivam i sve naše parohijane, da počinioca ili više njih urazumi i sa puta mržnje privede na put mira i ljubavi", rekao je on.

I Eparhija zagrebačko-ljubljanska sa žaljenjem konstatuje da ovo nije prvi put da se bjelovarski hram nalazi na meti vandala.

"Posebno nas žalosti činjenica što u periodu u kom svi hrišćani iščekuju rođenje Spasitelja i dan u kom će radosno zapjevati anđeosku pjesmu: 'Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja', postoje i oni čiji postupci ne svjedoče želju za mirom, kao ni dobru volju, već čine djela kojima žele da probude duhove prošlosti kojih se čitav svijet stidi", navode iz ove eparhije.

Istovremeno pozdravljaju odlučnost policije da pronađe počinioce i spremnost predstavnika gradskih vlasti Grada Bjelovara da pomognu sanaciju materijalne štete i da se preduzmu mjere zaštite hrama u budućnosti.

Podsjećamo, jutros je na hramu neko napisao "Za dom spremni" i ustaški simbol "U", na pročelju crkve ispisana je i numerička oznaka 14/88. Broj 14 predstavlja slogan od četrnaest riječi na engleskom jeziku: 'We must secure the existence of our people and a future for white children' ("Moramo obezbjediti budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu"), Dejvida Lejna, pripadnika neonacističke organizacije The Order, dok broj 88 označava nacistički pozdrav 'Haj Hitler', tako što se slovo "H" nalazi na osmom mjestu engleske abecede.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.