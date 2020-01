Malčanski berberin stigao do svoje kuće?

Pripadnici policije i Žandarmerije 1. januara pretražili su okolinu kuće u kojoj je sam živio Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, zbog dojave da je viđen da u nju ulazi. Policjaci su blokirali i okolna dvorišta, ali od Jovanovića nije bilo ni traga ni glasa, saznaje Blic.

Na jednoj ogradi u blizini kuće Malčanskog berberina u četvrtak ujutro primjećen je svjež blatnjav trag na ogradi, pa mještani sumnjaju da je Jovanović preskakao ogradu na putu ka svom dvorištu.

“Na ogradi se kod komšinice vidi svjež trag blata, mora da je sinoć bio tu. Policija je u srijedu uveče blokirala čitav kraj, bili su svuda sa lampama u rukama, u dvorištu, ispred. Na tom mjestu gdje je viđen blatnjav trag nisu se peli policajci, mora da je on. To vodi do Jovanovićeve plevnje, taze blato od đubrišta je ostalo na ogradi. Popeo se, pa odatle na krov, pa otišao ko zna gdje”, priča jedna od komšinica.

Posljednji put Jovanović je potvrđeno viđen 29. decembra u susjednoj Pasjači kada je iskakao kroz prozor vikendice u kojoj je držao zatočenu Moniku. Od tada bilo je više prijava da je negdje viđen, ali nema potvrde da je to zaista bio on.

Policija reaguje na sve dojave i provjerava sve na licu mjesta.

U Malči je na glavnoj ulici juče bilo policije samo na glavnim punktovima, dok potraga traje u široj okolini ovog i svih okolnih sela u Svrljigu, ka Knjaževcu i Niškoj Banji.

Pripadnici policije i žandarmerije tragaju za Jovanovićem i danju i noću. Ima prednost što dobro poznaje teren, ali moraće da napravi grešku”, kaže izvor.

Juče su na ulicama Malče viđeni i iskusni pripadnici granične policije koji kvadovima idu u obilazak teže pristupačnog terena. Policija je sa lovcima i mještanima Malče pretraživala okolinu sela.

(Blic)