Maloj Lani opet potrebna pomoć: Nakon primanja zolgensme dobila rinovirus

Jednoipogodišnja Lana Jovanović iz Rakovca, nedaleko od Novog Sada, nalazi se na lečenju u Americi. Kada se period oporavka nakon primanja lijeka zolgensma primakao kraju, djevojčica je oboljela od rinovirusa.

Gušila se, izgubila svijest i završila u bolnici. Tamo je najprije intubirana, a poslije dvonedjeljnog perioda i skinuta sa respiratora. Ipak, i dalje je na kiseoniku. Oporavak je vidljiv, ali spor.

Ovoga ponedjeljka bilo je dvije nedjelje kako je smještena u bolnici u San Dijegu. U njoj su se liječile njene prethodnice, Sofija i Minja, takođe oboljele od spinalne mišićne atrofije. Za lijek zolgensmu dato je 2,1 miliona evra, a propratni troškovi, za koje je takođe skupljen novac, sračunati su na oko 400.000 evra. Ljekari su sada ponovo podvukli crtu i račun za liječenje posledica rinovirusa, potpuno nepovezanog sa spinalnom mišićnom atrofijom, zbog koje je Lana sa roditeljima i otišla u Ameriku na liječenje, iznose 500.000 dolara.

Čuvši to, roditelji su ostali potpuno šokirani. Vijest o tome da je Lani iznova potrebna pomoć već je stigla do Srbije. Sa roditeljima je portal "Telegraf.rs" stupio u kontakt, a minuti u snimku koji je pred vama iskoristili su da objasne situaciju i iskažu zahvalnost za već odvojen novac, vrijeme i podršku.

"Pozdrav za sve vas drage ljude i veliko vam hvala što ste nam podrška u ovim teškim momentima. Umesto da vam se javimo od kuće, a to nam je bio plan pre dve nedelje, javljamo vam se iz San Dijega iz bolnice gde je Lana smeštena zbog rinovirusa. Rekli su nam da je bolnički račun za ovih 15 dana, koliko je Lana do sada u bolnici, pola miliona dolara. Blago rečeno da smo šokirani. Ali nažalost, šok smo morali da pregrmimo i da smislimo kako ćemo dalje", rekla je Lanina majka i dodala:

"Pošto je Lanino stanje još uvek promenljivo, menja se iz časa u čas, plan je da se prebacimo u Mađarsku. Za Ameriku više nismo, a mesec dana intenzivne nege u Mađarskoj je kao ovde jedan bolnički dan. Pored toga, lekari su u Mađarskoj takođe izvrsni i to su nam pokazali kroz terapije ove dece koja su otišla tamo na lečenje. Tako da čekamo da se organizuje medicinsko osoblje za medicinski let. To je prva stavka. Druga je da Lana bude u dobrom stanju za putovanje. Čeka se najbolji momenat kada bi ona mogla da poleti i treća, ali ne i najmanje bitna, jeste da je potrebno da skupimo makar neki deo novca od ovog bolničkog računa, da uplatimo bolnici, i da poletimo".

Ona je dodala da nisu uslovljeni, ali su kroz razgovor shvatili da se očekuje da se makar dio novca uplati kako bis mogli da polete.

"Da bismo napustili bolnicu i prebacili se u Budimpeštu, jer je svaki dan dodatnih hiljade evra više, mi molimo sve dobre ljude da nam pomognu. Ko god može, na bilo koji način. Da li da kafići organizuju dan za Lanu, da li bazari, da li uplate, da li poruke, kako god ko može, nama će to puno značiti. Pola miliona dolara koje treba da skupimo zaista je ozbiljna i ogromna suma novca, ali mi ne bismo uspeli ni prvi put bez vas. Mi se nadamo da ćete nam pomoći da ovaj put izađemo kao pobednici i da Lana dobije svoju bitku. Hvala vam puno što ste uz nas i pomozite nam da napustimo Ameriku i da Lana dobije šansu za lečenje u Budimpešti. Pomozite nam da se Lana spasi. Veliki pozdrav od nas dve", kazala je majka za "Telegraf.rs" okrećući kamericu telefona ka svojoj Lani.

Situaciju je pojasnio porodični prijatelj Slobodan Petrović. Lana je početkom decembra najprije otišla na liječenje u Ameriku nakon dugih mjeseci prikupljanja velikog novca. Poslije neophodnih analiza primila je zolgensmu, od 2,1 milion evra. Nedugo putom otpuštena je na "kućno liječenje". Kako je Sloba rekao, roditelji su se "snašli kako su znali i umeli" za privatni smještaj.

Procedura je bila takva da nije bilo dovoljno samo primiti lijek. Trebalo je primati i dodatnu terapiju koja bi podržala liječenje zolgensmom. Zatim, tu su bile i fizikalne terapije. Ta procedura trebalo je da potraje okvirno šest mjeseci, zavisno od oporavka djeteta. Kako se "rok" primicao, trebalo je početi razmišljati šta dalje.

"Kako se bližio april mesec, već je trebalo početi razmišljati o tome ko bi je mogao pratiti u Srbiji, da im dalje prepisuje neke terapije kao podršku. Onda su roditelji tražili i nisu uspeli da pronađu rešenje", kaže sagovornik pomenutog portala, dodajući da se Budimpešta počela razmatrati kao sljedeća najbolja mogućnost:

"Na početku Lanini roditelji nisu hteli da idu tamo jer je njeno zdravstveno stanje bilo krhkije nego Sofijino, koja je bila prva, a Budimpešta je u tom momentu imala vrlo malo iskustva sa lečenjem dece zolgensmom. Bojali su se. Tada je pala odluka da idu u Ameriku gde je prošlo na hiljade takvih pacijenata".

Čuli su se, kaže, sa Oliverovim roditeljima, punim podrške i vrlo zadovoljnima djelovanjem primljene terapije. Kontaktirali su i kliniku i činilo se da je sve dogovoreno.

"Desila se ta situacija da se zarazila rinovirusom. Ona je dobila gušenje, čak je gubila svest. Morali su da je prebace u bolnicu kao urgentni slučaj. Bila je intubirana, na aparatima. Baš je bilo kritično stanje" - opisuje nevolju koja ih je zatekla:

"Nije moglo drugačije. Moralo je da se prebaci na intenzivnu negu. Sad je već malo bolje, nije intubirana, ali je još uvek na kiseoniku".

Ta situacija ubrzala je dalje planove. Budimpešta se učinila neophodnijom nego ikad.

"Znali su da im ponestaje novca. Znali su da sada hteli, ne hteli, moraju da idu nazad za Budimpeštu. Doktori su ih obavestili da je račun za to vreme 500.000 dolara. Roditelji su definitivno odlučili da će u narednom kratkom periodu pokušati da sa detetom i pratećom medicinskom opremom dođu u Budimpeštu", kazao je.

Kako je mama Aleksandra već rekla, pitanje je dana kada će krenuti iz Amerike. Da bi se to desilo, potrebno je da bar dio bolničkih troškova plate.

Lani je moguće pomoći:

Slanjem SMS poruke iz Srbije: Upišite 808 i pošaljite SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišite human808 i pošaljite SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000069907-42

Uplatom na devizni račun: 160600000006991130 IBAN: RS35160600000006991130 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

(Telegraf.rs)