Maloljetnici prebili štanglama čuvenog doktora i sinove

BEOGRAD - Dvojica dečaka prebila su mene i mog najstarijeg, maloletnog sina od 15 godina metalnim štanglama po glavi i telu, isekli su nas, krvarili smo mnogo, dok su mlađeg sina od 13 godina tukli nogama i rukama, u parku kod Centralnog groblja.

Svi smo završili u Urgentnom centru. Prethodno je mlađi brat jednog od te dvojice maloletnih siledžija sačekao mog mlađeg sina ispred OŠ "Branislav Nušić" i udario pesnicama, kaže za Kurir čuveni neurolog dr Branko Kajtazi, koji je juče ponovo završio u Urgentnom centru, gdje je i ostao da leži u šoku B jer je je izgubio svijest zbog potresa mozga poslije batina.

Neviđena drama u kojoj su djeca prebila doktora i dvojicu njegovih sinova krenula je kad je dr Kajtazija, koji je bio u stanu, oko 16 sati pozvala razredna njegovog drugog po redu sina (od četvorice sinova), koji ide u sedmi razred u OŠ "Branislav Nušić" u naselju Braća Jerković u Beogradu.

"Saopštila mi je da su ga ispred škole sačekala tri dečaka, od kojih ga je jedan udario u glavu, kao i da ne zna detalje jer nije u školi i da ju je obavestila nastavnica istorije. Kazala mi je i da je dete krenulo kući. Istrčao sam iz kuće s najstarijim sinom i mlađeg uplakanog zatekao ispred zgrade. Videlo se da je udaren pesnicom u predelu levog uha. Potom smo sva trojica krenuli ka parku iznad Centralnog groblja, gde se ti dečaci okupljaju", objašnjava dr Kajtazi i navodi da mu je mlađi sin, u međuvremenu, ispričao šta je prethodilo ovome:

"Sa drugom iz odeljenja je u sredu, 20. decembra, oko 15.20 sati otišao do trafike na autobuskom stajalištu preko puta Centralnog groblja. Tu su sreli dečaka koji je 2010. godište, bio je sa dve devojčice. Vređao je jednu od njih, nakon čega je mog sina zakačio ramenom i rekao da kad bi hteo, mogao bi sve da ih prebije. Potom ga je u ponedeljak kod ulaza za parking tržnog centra, prekoputa škole, sačekao pomenuti dečak sa još dva dečaka i rekao mu da hoće da se pobiju "jedan na jedan", što je moj sin odbio, nakon čega ga je taj dečak udario pesnicom u levo uho".

Marijana Kajtazi navodi i da je maloljetnik dok je tukao njenog muža i sinove, i urlao na njih.

"Gde vam je auto da ga razbijem?! Gde vam je auto?!", urlao je iz sveg glasa. Zaista smo preplašeni za bezbednost cele poroidice", ističe Kajtazijeva.

Dok mu je sin sve to pričao, naglašava dr Kajtazi, vidio je dvojicu dječaka koji su se "zaleteli na njih držeći u rukama metalne šipke".

"Bio je to stariji brat (2007. godište) dečaka koji je udario mog mlađeg sina u školi. Udario me je više puta po glavi, leđima i ostalim delovima tela, jako brzo sam počeo da krvarim, ali to dete nije prestajalo sa udarcima, iako sam ga više puta zamolio da prestane. Sinovi su pokušali da me odbrane, ali je najstariji zadobio više udaraca metalnom šipkom u glavu, levu ruku i desnu nogu, dok su mlađeg udarali rukama i nogama u stomak i desnu nogu. Uspeli smo da pobegnemo i pozovemo suprugu da dođe i odveze nas u Urgentni", navodi dr Kajtazi i dodaje da njegov sin nikad nije imao nikakav konflikt s pomenutim dječakom, da ne zna šta je razlog svega.

"Veoma sam uplašen za bezbednost svoje dece i svoju bezbednost", ističe dr Kajtazi, koji je nakon odlaska u Urgentni centar, sa najstarijim sinom, u svojstvu građanina, dao izjavu u PU Voždovac.

Njegova supruga Marijana Kajtazi, koja je profesorka u srednjoj medicinskoj školi, kaže za Kurir da "školski protokol o postupanju u ovakvim situacijama uopšte nije ispoštovan".

"Apsolutno odgovorno tvrdim da je naš mlađi sin miran, ne provocira, interesuju ga samo škola i košarka, s koje i zna tog dečaka koji ga je udario, a koji ide u OŠ "Jovan Jovanović Zmaj". Nešto se desilo kod tog kioska kad su kupovali hranu prošle sedmice, da li je taj drug s kojim je naš sin išao očešao ovo dete, koje je inače problematično, kao i stariji mu brat. Našem sinu je neko od drugara javio da ga taj dečak čeka u školskom dvorištu kako bi ga tukao, što je on i rekao nastavnici istorije na času, a ona ga je poslala kod psihologa. Psihologa je našao napolju, na pauzi za pušenje, ali nije video tog dečaka u dvorištu. Pošao je da pređe ulicu i da uđe u drugu zgradu OŠ "Branislav Nušić", u kojoj su mlađi razredi, kako bi našeg sina koji je treći razred izveo iz škole. Čim je izašao na ulicu, taj dečak, koji je očigledno bio sakriven, napao ga je sa još dvojicom dečaka i udario pesnicom. Iz školskog dvorišta su izleteli psiholog i jedan nastavnik i razdvojili su decu", kaže Kajtazijeva.

Ističe da su potom dijete koje je udarilo njihovog sina otpratili na pola puta do kuće.

"Zatim je psiholog našeg sina dopratio do zgrade i tu ga ostavio, a da se nije popeo da nam išta kaže. Radim u školi, znam kao treba da se postupa u ovakvim situacijama. Bez obzira na to što je dete molilo da ne zovu roditelje, oni su istog trena morali da nas zovu i da odmah dođemo u školu. Zovu nas odmah za svakakve sitnice, a za ovo nisu", navodi Kajtazijeva.

Od najstarijeg sina su, kaže, saznali ko je brat dječaka koji ih je tukao, te mu je sin pisao preko Instagrama.

"Napisao mu je da moj suprug želi da razgovara s njegovim roditeljima, a taj dečak je rekao da dođe u park, ali je i automatski brisao sve poruke. Suprug je s njima dvojicom krenuo tamo i, umesto roditelja, dočekao ga je taj dečak sa još jednim nepoznatim i svu trojicu su mučki prebili. A da je škola odmah pozvala sve, pa i školu iz koje je nasilni dečak, ovo se ne bi ni dogodilo", kaže Kajtazijeva:

"I epilog je da smo doživeli veliki stres, muž i dvoje dece su povređeni. On je ostao da leži u Urgentnom, a ja sad vodim najstarijeg sina i u dom zdravlja da primi tetanus i uzme antibiotic".

Navodi i da je policija, odmah po uzimanju izjave od dr Kajtazija i najstarijeg sina, poslala poziv roditeljima nasilnih dječaka da ujutru dođu u policijsku stanicu.

"Nisu se odazvali! Nadam se da će ko treba biti kažnjen, jer ovo je strašno i uplašeni smo za bezbednost i naše dece i sopstvenu. Pa ja sam po povratku iz policijske stanice u ponedeljak veče tog mlađeg nasilnika videla u parku! Gde su mu roditelji?! Gde su sve institucije", kaže Kajtazijeva.

Policija je, kako Kurir nezvanično saznaje, identifikovala sve učesnike ovog događaja i izvještaj poslala odjeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Marijana Stefanović, direktorka OŠ "Branislav Nušić", za Kurir navodi da je "nastavnica istorije o događaju obavijestila odjeljenjskog starješinu, koja je kontaktirala s roditeljima".

"Psiholog je pre toga, sa još jednim nastavnikom, uspeo da na ulici zaustavi tuču. Uznemirenog sina gospodina Kajtazija odveo je u svoju kancelariju, gde je s njim obavio duži savetodavni razgovor, sve dok se učenik nije u potpunosti smirio. Učenik je sve vreme molio psihologa da ne obaveštava roditelje. Ne želeći da dodatno uznemirava učenika, a imajući saznanja da će odeljenjski starešina kontaktirati s roditeljima, odlučuje da ga isprati zajedno s mlađim bratom, takođe učenikom naše škole, do ulaznih vrata njihovog stana. Učenik je ušao u kuću u trenutku dok je odeljenjski starešina o događaju koji se desio razgovarala s majkom", kaže Stefanovićeva. (Jelena S. Spasić/Kurir)

