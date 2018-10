Mamić: Ja nisam bjegunac, zatekao sam se u BiH

Zdravko Mamić, bivši izvršni direktor fudbalskog kluba Dinamo, rekao je da nije bjegunac od zakona, jer ga je presuda zatekla na službenom putu u Bosni i Hercegovini.

"Strogo formalno pravno, ja nisam bjegunac, zatekao sam se. Do trenutka izricanja presude ja sam bio u BiH. To što sam ostao, to može sad zvati kako ko hoće", rekao je Mamić za N1.

Tvrdi da mu je podmetnuto od ljudi koji su hteli da dođu na njegovo mjesto, te da je cijeli život poslovao pošteno, dodavši da ga niko ne tereti za štetu u državnom proračunu.

"Ja sam za hrvatsku državu otišao u Evropu i oteo i donio 500 miliona eura. Tih 500 miliona eura je sad u Hrvatskoj. Sad oni troše taj novac koji sam donio. Zamislite situaciju, otišao na tržište Evrope i donio 500 miliona eura, a onda ti lopovi unutar sustava kradu i saniraju Uljanik i hrvatske banke", naglasio je Mamić.

On je potvrdio da je bio simpatizer HDZ-a, ali kaže da nikad se nije bavio politikom i bio član jedne stranke.

Pojasnio je i da novac od transfera hrvatskog fudbalera Luke Modrića dobio temeljem građanskog ugovora.

"Bio sam investitor u mlade igrače i ima sam privatni građanski ugovor sa Modrićem, a Modrić je imao ugovor sa klubom. Modrić kad je otišao dobio je svoj novac, a onda je svoj novac podjelio sa mnom temeljem građanskog ugovora. Tih 58 milliona kuna iznio sam preko igrača. Ja tvrdim da ili smo svi supočinitelji ili nije niko", kategoričan je Mamić.

Kaže da ne želi ići to dokazivati pred hrvatskim sudom, jer tužilaštvo radi po notama bivših službi.

Upitan kakav bi ovo bio svijet kad bi svi iz ličnog ugla komentarisali presude, Mamić tvrdi da je on za to da se provodi zakon.

"Nikad u životu nisam dobio ni opomenu. Ovo je politički progon. Ovo je jedna mafija u tužiteljtvu i sudstvu, koja je napravila jednu političku presudu i rade po diktatu politike", istakao je.

Mamić kaže da iako je njegova imovina blokirana, on dobro živi u Međugorju.

"Imam dovoljno za hranu i da čak budem i human. Kupio sam stan jednom dečku u kolicima u Međugorju, prije tri mjeseca, Nikad to nisam rekao, ali vi me vučete za jezik", kazao je Mamić za N1.

Komentarisao je i svoje konflikte sa medijima, kazavši da ne misli da je to normalan način komunikacije, ali da su ti novinari zaslužili da ih napadne jer su lagali o njemu.