Mamić: Lijepo mi je u BiH, ne pomišljam na povratak u Hrvatsku

Zdravko Mamić, bivši savjetnik FK Dinamo Zagreb, prokomentarisao je mogućnost da po novoj optužnici USKOK-a bude izručen Hrvatskoj.

Mamić se već godinu nalazi u Međugorju. Tu je stigao dan prije izricanja presude na Županijskom sudu u Osijeku, gdje je nepravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora.

Prošle godine, Sud BiH već je odbio zahtjev da Mamić bude izručen Zagrebu, što je potpisao i ministar pravde BiH Josip Grubeša.

Ali, nova optužnica Mamiću je donijela nove probleme. Na pitanje "Avaza" strahuje li od izručenja, jer je Vrhovni sud Hrvatske odbijanjem žalbe za izuzeće predsjednika Suda u Osijeku otklonio prepreku da sada bude raspisana nova potjernica, bivši čelnik Dinama bio je direktan.

"Kao prvo, nisam vidoviti Milan da pretpostavljam što će biti u budućnosti. Mogu samo reći jedno, a to je da su me eminentni bosanskohercegovački i hrvatski advokati uvjerili da nema pravnih elemenata za moje izručenje Hrvatskoj. Stavove tih ugledni advokata takođe sam dobio sadržane i u pravnim mišljenjima koje su mi dali mnogi profesori pravne struke, među koje spada i profesor Davor Derenčinović, šef Katedre za kazneno pravo na Pravom fakultetu u Zagrebu", rekao je Mamić za pomenuti list.

Prema njegovim riječima, pravo je na njegovoj strani i uvjeren je da do izručenja neće doći bez obzira na brojne pritiske da se on "izvuče" iz BiH, što traje već mjesecima.

"I drugi mi kažu da je moje izručenje po bh. zakonima i po onome što mi se stavlja na teret neizvedivo. No, sačekajmo sve. O tome će isključivu odluku donijeti bh. sudovi i ministar pravde BiH", smatra Mamić.

Ali, ne odbacuje mogućnost da se politika umiješa u njegov slučaj.

"Zato kažem, pravna struka uvjerava me da po pravu, ne postoje mogućnosti za izručenje i ja im vjerujem. Sad, mogu me samo nasilu ili političkom odlukom izručiti Hrvatskoj. Ja se nadam da se to neće dogoditi i da se politika neće miješati. Uostalom, vidim po svim pokazateljima da je Bosna i Hercegovina više pravna država nego Hrvatska", kaže on.

Na pitanje kako mu je u BiH Mamić kaže:

"Ne samo da mi je lijepo u Bosni i Hercegovini i Međugorju nego sam se toliko navikao ovdje da i ne pomišljam više na povratak u Hrvatsku", rekao nam je Mamić.

(Avaz.ba)