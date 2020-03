Mandić: Mora pasti ili zakon ili Vlada Crne Gore

PODGORICA - Predsjednik Nove srpske demokratije i lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić rekao je da mora pasti Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili Vlada Crne Gore i istakao da se predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću ne smije popustiti ni za milimetar.

"Svaka kalkulacija koja bi vodila ka tome da on, zato što je predsjednik države, ima neki malecni represivni aparat i vladu Crne Gore koja je na veoma klimavim nogama, posjeduje nekakvu veliku prednost pa iz te pozicije može da ucjenjuje građane Crne Gore, ne smije mu se prihvatiti, niti dozvoliti", rekao je Mandić povodom devet sedmica organizovanja litija i molebana u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, kada se prebroje ljudi "od Pljevalja do Ulcinja, od Berana do Herceg Novog", vidi se da za pad Vlade ili zakona postoji dovoljna većina, "mnogo ubjedljivija od one iz 1989. godine kada su pali stari komunisti, a njihovi nasljednici, kao što je Đukanović, prave se da je ne registruju nego vrijeđaju ljude koji su na ulicama, smanjujući višestruko njihov broj".

Mandić je istakao da se probudila Crna Gora predaka, vjera u pripadnost velikom srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da je progovorila duša Crne Gore koja je uvijek bila srpska.

On je istakao da je posljednja litija u Podgorici pokazala ko je većina u Crnoj Gori.

"Više od 100.000 ljudi kretalo se ka Nemanjinom gradu, ponosimo se što je osnivač dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja upravo iz Podgorice", dodao je Mandić.

On je ukazao da se nije mnogo puta u istoriji Srba desilo da je narod bio jedinstven.

"Imamo sada situaciju da je malena Crna Gora uspjela da inspiriše i mobiliše srpski narod od San Dijega do Australije, da ne govorimo o Srbiji i Republici Srpskoj, sve je ustalo i pohitalo da pruži podršku Srbima u Crnoj Gori koji su obespravljeni, diskriminisani i nad kojima se vrši nasilna asimilacija", rekao je lider Nove srpske demokratije.