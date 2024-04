Mandić: Ne glasati za rezoluciju o Srebrenici

​PODGORICA - Predsjednik crnogorske Skupštine Andrija Mandić upozorio je da bi se Crna Gora glasanjem za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN našla među onim koji bi pokušali neosnovano nametnuti kolektivnu krivicu srpskom narodu za genocid koji se, prema sudu najvećih svjetskih stručnjaka, nije desio i istakao da bi to bilo ne samo neprihvatljivo, već i moralno neodrživo.

Mandić je rekao da očekuje da će premijer Crne Gore Milojko Spajić pažljivo procijeniti situaciju i voditi računa o vitalnim interesima zemlje i naroda koji žive u njoj, te najavio da će po njegovom povratku iz Berlina hitno inicirati razgovore sa njim, ali i sa cijelom parlamentarnom većinom kako bi postigli dogovor koji će biti prihvatljiv za sve.

On je naveo da ne vjeruje "da Spajić može prihvatiti da je sav srpski narod genocidan jer bi to značilo presudu i svim Srbima u Crnoj Gori".

Mandić je naveo da ohrabruje to da je poslanički klub Pokret Еvropa sad već saopštio da ne prihvata da čitav jedan narod bude okrivljen za genocid, te istakao da takv stav pozdravlja jer su upravo najveći svjetski, a naročito jevrejski autoriteti po pitanju genocida utvrdili da se zločin u Srebrenici ne može tretirati na taj način.

"Crna Gora da nije imala poštovanje, tradiciju, svoj ponos i dostojanstvo, danas ne bi ni postojala. Glasanjem za rezoluciju, Crna Gora bi okrivila cijeli srpski narod", napisao je Mandić na društvenoj mreži Twitter.

Mandić napominje da nije čuo da je Spajić saopštio da će Crna Gora podržati rezoluciju UN o Srebrenici.

"Istina je da je to saopštio njegov sagovornik iz Berlina, ali ono što mene i cijelu javnost Crne Gore interesuje jeste šta o tome misli premijer Spajić. Znam da mu nije lako. Velike sile pritiskaju male zemlje, a one po nepisanim pravilima geopolitike moraju da `slušaju`. Nažalost, to je današnji `pravedni` međunarodni poredak", istakao je Mandić.

Da stvar bude teža, ukazuje Mandić, crnogorski premijer se ne suočava samo sa pritiskom spolja, već i iznutra.

"Čak smo imali i reakciju predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji konstatuje da Crna Gora `ima svoje stavove` o ovom pitanju, pretpostavljam, da želi da podsjeti na ranije usvojenu Deklaraciju u Skupštini Crne Gore. Od tada pa do izbora predsjednika Crne Gore mnogo toga se desilo, a ne smije se zaboraviti da je srpski narod odlučio upravo te izbore", naveo je Mandić.

On ukazuje da bi presuditi velikom dijelu svog naroda bilo ne samo neprihvatljivo, već i moralno neodrživo.

"Istinski smatram da Spajić ne misli da su Srbi genocidan narod, jer ne vidim zašto bi potpisivao koalicioni sporazum o saradnji sa predstavnicima navodno `genocidnog naroda`. Kao što sam na početku rekao po Spajićevom povratku iz Berlina hitno ću inicirati razgovore sa njim, ali i sa cijelom parlamentarnom većinom kako bi postigli dogovor koji će biti prihvatljiv za sve. Moramo gledati u budućnost, a ne konstantno otvarati rane iz prošlosti", poručio je Mandić, prenosi "Srna".

