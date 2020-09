Mandić: Neprihvatljivo da Srbi ne budu u novoj Vladi Crne Gore

BEOGRAD - Jedan od lidera Demokratskog fronta u pobjedničkoj koaliciji "Za budućnost Crne Gore" Andrija Mandić rekao je da su neprihvatljivi zahtjevi da u novoj vladi Crne Gore ne bude političkih predstavnika srpskog naroda.

Mandić je napomenuo da koalicija "Za budućnost Crne Gore", koja ima više od dvije trećine buduće vlasti, teško može da pristane da bude ucjenjivana od bilo kojeg subjekta, a pogotovo ne od onog koji ima nekoliko poslanika.

"To je nama neprihvatljivo i to smo jasno saopštili svim adresama i vjerujem da će našu argumentaciju prihvatiti i razumjeti oni do kojih nam je stalo", rekao je Mandić.

On je istakao da su protekli parlamentarni izbori u Crnoj Gori dobijeni snagom srpskog naroda, što je činjenica koju niko ne može da prenebregne, zaboravi, niti poništi.

"Srpski narod u Crnoj Gori ima i te kako interes da njihovi legitimni predstavnici budu zastupljeni u novoj vlasti, u skladu sa demokratskim principima i na osnovu podrške grđana koju su dobili na izborima", rekao je Mandić za TV "Pink".

On je dodao da koalicioni partner Dritan Abazović nije tražio da predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori ne uđu u vlast i ne dobiju resore vojske, policije, bezbjednosnu agenciju, već je saopštio da ti resori ne mogu da pripadnu Srbima, a da u vlast mogu da uđu Srbi koje bi on odabrao.

"Nećemo to podržati. Neki bi željeli da sa četiri mandata ne utiču samo na smjenjivanje Mila Đukanoivća, nego nekako ako mogu da smjenjuju i po Srbiji i regionu sa ta četiri mandata", rekao je Mandić, koji je predsjednik Nove srpske demokratije.

Mandić je rekao da se ne slaže sa stavom da će biti teško formirati novu vladu u Crnoj Gori, navodeći da se svakog dana povećava broj poslanika koji prelaze na stranu izbornih pobjednika, te da će i Abazović, kada dobije poruku sa srpskih adresa iz Crne Gore, shvatiti da samožrtvovanje ne znači isključivanje srpskih legitimnih predstavnika iz buduće nove vlasti.

Kada politički konkurenti shvate da ne mogu da kadriraju unutar srpskog nacionalnog bića i srpskih političkih predstavnika, kaže Mandić onda će vjerovatno doći na poziciju koja će omogućiti da se brzo formira vlada.

"Ja sam integralni Srbin, srpski političar iz Crne Gore, i naša organizacija nema nikakvu želju, niti potrebu, da dozvoli da bilo ko u naše ime ili u ime naše organizacije postavlja neke druge, pod znacima navoda Srbe", rekao je Mandić.

On smatra da bi potencijalni saveznici upravo željeli da pronalaze takvu vrstu Srba koja bi promijenila nacionalna i vjerska uvjerenja.

Na pitanje zbog čega se predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori doživljavaju kao nepoželjni u vladajućoj koaliciji, Mandić je rekao da misli da se to dešava po inerciji koja je ostala i nakon Đukanovića.

"Bili smo Srbi i kada se gubi i želimo da ostanemo Srbi i kada se dobija. Ne pravimo nikakvu razliku između Srbina iz Crne Gore, iz Podgorice, Kragujevca ili Banjaluke. Jedan narod, jedna ideja, to je ono što nas povezuje", rekao je Mandić.

On je rekao da je problem što u novoj vladi Crne Gore "želi da kadrira švercersko-kriminalni klan za koje niko nije glasao i koji bi željeli da dominantnu pobjedu srpskog naroda pretvore u tuđu pobjedu".