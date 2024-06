Mandić: Rezolucija o Jasenovcu nije ni na čiju štetu, pa ni Hrvatske

PODGORICA - Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu nije usmjeren protiv bilo koje države i nije ni na čiju štetu, a može da bude na korist svih građana Crne Gore.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu rezolucije, Mandić je rekao da će Crna Gora postati prva država koja će osuditi genocid u Jasenovcu i to će služiti na čast i onima koji danas možda neće glasati za rezoluciju.

"Pozivam ih da budu dio velike istorije Crne Gore", rekao je Mandić.

On je zahvalio predstvanicima Jevrejske zajednice koji su podržali inicijativu za usvajanje ove rezolucije, kao i predstavnicima romske zajednice.

"Svi su rekli ovo što govorim i ja sada, a to je da Rezolucija nije uperene ni protiv koje savremene države, već protiv zla i strašnih stvari koje su preživjeli ljudi", rekao je Mandić, prenosi Srna.

On je istakao da je privilegija parlamenta da može da uradi tako veliku stvar na Vidovdan, te poručio da Crna Gora drži do svoje časti i svojih predaka.

"Znamo da je naša budućnost EU, najdalje smo iskoračili od država u regionu, uradili smo veliki posao svi zajedno i napravili nešto što niko nije očekivao od ovog saziva", rekao je Mandić.

On je pozvao poslanike da podrže rezoluciju i time pošalju poruku o složnoj, pomirenoj, srećnoj Crnoj Gori, koja zna svoj put i temelje i koja zna da poštuje svoje pretke.

Poslanik Demokratske partije socijalista /DPS/ Andrija Nikolić smatra da će odgovor Hrvatske na ovu rezoluciju biti ozbiljan.

On je naveo da su za Poslanički klub DPS-a nesporni nacistički, rasistički i genocidni karakter ustaškog režima, kao i zločini koji su u to ime počinjeni u logoru Jasenovac, ali da se u predloženoj rezoluciji o genocidu u Jasenovcu ne navodi ko je počinio to zlodjelo.

Na taj način se, kako je naveo, ostavlja prostor za manipulaciju ko je krivac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.