Mandić: U Crnoj Gori bjesni pravi rat

PODGORICA - Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da je toj stranci najvažnije da DPS Mila Đukanovića bude demontiran i počne da se urušava.

Mandić je u emisiji "Dnevni red" televizije "B92" rekao da je cilj da se "kako-tako režim Mila Đukanovića, koji je u sprezi sa kriminalom i korupcijom, razmontira".

"Mi sigurno nećemo iznevjeriti narodnu volju. Morali smo da prihvatimo neke parapolitičke inicijative, to nam ne služi na čast, ali ćemo nadalje raditi na poštovanju demokratije", rekao je on.

On je napomenuo da DF ima najveću političku snagu u Crnoj Gori i više od polovine poslanika u Skupštini Crne Gore.

Mandić je rekao da je po prvim principima Ministarstvo odbrane bilo obećano Demokratskom frontu, ali da po "principima od petka" ono pripada lideru Građanske inicijative URA Dritanu Abazoviću.

"Mandatar je procijenio da je on kompetentan. Mi smo u razgovoru s mandatarom rekli da on preuzima odgovornost za konkretnu vladu", kazao je Mandić.

Dodao je da su očekivanja DF-a bila da će nakon "obaranja režima Mila Đukanovića" ispuniti ono što je obećao narodu, posebno po pitanju problema kriminala.

"U Crnoj Gori bjesni pravi rat, rat klanova i krvne osvete", napomenuo je Mandić i kazao da niko nije htio da se zamjeri takvim osobama osim ljudi iz Demokratskog fronta.

Mandić je rekao da samo jedan čovjek osim mandatara Krivokapića ima obavezu prema građanima, a to je lider URA Dritan Abazović jer je on izabran na izborima, a ostale je na ministarska mjesta postavio Krivokapić, te odgovaraju samo njemu.

"Nama je mandatar Krivokapić rekao da neće da osniva partiju, a mi smo mu rekli u ime DF-a da svako radi u skladu sa zakonom šta god želi, da osniva ili šta hoće. Kada je došao na našu listu nije imao nikakvu stranku koja je stajala iza njega", rekao je Mandić.

On je pojasnio da je prvo mjesto na izbornoj listi prirodno pripadalo najjačoj stranci u koaliciji, ali da je procijenjeno da je bolje da to bude Krivokapić.

"Podlegli smo pritiscima najmanjeg koalicionih partnera, ali to je druga stvar", kazao je Mandić.

Jedan od lidera DF Milan Knežević rekao je da je mandatar crnogorske vlade Zdravko Krivokapić tražio rok od 200 dana za funkcionisanje vlade po sedam principa.

"Moramo da održimo stranačke organe, nije problem DF, mi smo svu svoju infrastrukturu stavili Krivokapiću u korist njegove ličnosti i naše koalicije. Izjasnićemo se na stranačkim organima, pa ćemo u Skupštini izvijestiti koji je naš stav", rekao je Knežević.

Knežević je rekao da je očekivanje građana to da se budući ministar policije i nova vlast obračuna sa kriminalom.

"Ljudi očekuju da se uhapsi 10 do 15 visokih funkcionera DPS-a koji su bukvalno privatizovali Crnu Goru, opljačkali i iznijeli dio sredstava iz Crne Gore", kazao je Knežević.

Knežević je dodao da je smatrao da bi novi predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić prvo trebalo da posjeti "bratsku Republicu Srbiju".

"Međutim, Krivokapić je riješio da prva posjeta bude Njemačkoj. Samo nisam siguran da je Njemačka odlučla da njegova prva posjeta bude u Bonu odnosno Berlinu", rekao je on.

Dodao je da ni lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić nije zadovoljan političkim dogovorom sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem.

"Drugi postavljaju ministre"

Mandić je rekao da ljudi iz tajkunskih kanala žele da upravljaju Crnom Gorom iako nisu učestvovali na izborima.

"Bitno je kako ćemo mi da se postavimo na sve to. Ja i mi iz Demokratskog fronta mislimo da treba da se ponašamo tako da ne potpadnemo pod uticaj ni Vijesti ni stranih ambasada. Došli smo do zaljučka da našu vladu nažalost ne postavljaju oni koji su pobijedili na uzborima. Možda je bolje da se ode u neku amabsadu ili kod tajkuna pa da oni sastave spisak eksperata", rekao je on.

Dodao je da je zabrinut za budućnost Crne Gore.

"Parapolitičke strukture i strani centri imaju veli uticaj, sljedeća borba mora biti da ze demokratske standarde u Crnoj Gori", kazao je Mandić.

"Nema člana naših porodica koji nije hapšen, prošli smo Golgotu, ali ne žalimo", rekao je Mandić.

Kako je naveo, ponosan je na to što je promijenjena vlast u Crnoj Gori "bez kapi krvi".

"Da li smo željeli više - jesmo. Mi smo htjeli da već u prvoj godini da pokažemo da u Crnoj Gori može bolje da se živi, mi smo imali planove i prijedloge zakona, htjeli smo političko otvaranje Crne Gore, kao i sve što može da unapredi naš ekonomski i politički život, ali su neke parapolitičke strukture bile zadovoljne činjenicom da je režim oboren", rekao je on.

Dodao je i da će se Demokratski front u Skupštini boriti da se unaprijedi kvalitet života građana Crne Gore.