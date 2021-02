Mandić: Velju Nevolju štitile strukture Đukanovićevog režima

Jedan od lidera Demokratskog fronta izjavio je da ima informacije da je Veljka Belivuka u Crnoj Gori štitile bezbjednosne strukture režima Mila Đukanovića.

Andrija Mandić se zapitao kako se to Belivuk našao u Crnoj Gori i to poslije smjene vlasti i napomenuo da je on imao i značajnu ulogu u kampanji za izbore u Nikšiću.

"U vrijeme nove vlasti izvjesni Belivuk, Velja Nevolja, dolazi u Crnu Goru i niko ga ne pretresa. Velja Nevolja, vođa kriminalne bande čiji je šef u Crnoj Gori, a nalazi se na mjestu pomoćnika direktora UP, biva čuvan i štićen na ovim prostorima", rekao je Mandić.

On tvrdi da je Belivuka tada obezbjeđivao Zoran Lazović pomoćnik u Upravi policije Crne Gore, prijatelj i kum bivšeg tužioca Milivoja Katnića.