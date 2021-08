Mandić: Vlada Crne Gore trebalo je da se uključi u "Otvoreni Balkan"

PODGORICA - Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić rekao je danas da je Vlada Zdravka Krivokapića trebalo da se uključi u veliki integrativni projekat regiona "Otvoreni Balkan" i primjetio da je premijer zaboravio na obaveze državnika i odustao od tog programa za koji je, tvrdi, glasala većinska Crna Gora.

"Tri odgovorna lidera Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije će u najkraćem vremenu ukloniti granice koje postoje između tih država, a Vlada Crne Gore, koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku ove zemlje, navodno, ne prepoznaje interes da budemo dio tog velikog projekta koji može da preporodi našu ekonomiju", kazao je lider Nove srpske demokratije.

Dodao je da se građani Crne Gore pitaju zbog čega je to tako, a u odgovoru na to pitanje navodi: "Očigledno je da se Zdravko Krivokapić, poput njegovog prethodnika, posvetio jedino ličnim i porodičnim interesima, vlastitom bogaćenju i postao zaštitnik kriminala i korupcije koje je uspostavio bivši režim. Ta kriminalna hobotnica je obgrlila i njegove najbliže saradnike, one samozvane eksperte koji su pristali da na njih dominantan uticaj imaju Ðukanovićevi kriminalni ešaloni ili strane službe bezbjednosti".