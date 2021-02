Mandić i Knežević: Procesuirati one koji su montirali lažni državni udar

PODGORICA - Lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i jedan od čelnika DF-a Milan Knežević, koji su bili optuženi u slučaju nazvanom "državni udar", najavili su danas da će se suočiti sa svima koji su montirali lažni sudski proces i da ih treba procesuirati.

"Svi oni koji su učestvovali u ovome treba da se suoče sa pravdom. Neki bi odmah trebali da počnu sa ostavkama, kao oni iz sudskog vijeća koji su vodili ovaj postupak", naveo je Mandić povodom odluke Apelacionog suda da ukine presudu kojom su optuženi za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Mandić je novinarima na vanrednoj konferenciji rekao da "sramna i skaredna presuda o kojoj se pričalo dugo vremena više ne postoji", te da su svi koji su optuženi u ovom sudskom procesu i njihove porodice živjeli teško prethodnih nekoliko godina dok ih je "režim predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića maltretirao i ponižavao".

"Imamo odluku koja je negdje na tragu pravde i istine. Imamo veoma ozbiljnu namjeru da se suočimo sa svima koji su montirali lažni sudski proces i nemamo dilemu da se svi tragovi i akcije ne završavaju kod Milivoja Katnića, Saše Čađenovića i sudije Suzane Mugoše, već vode do predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Imamo energije da to vodimo do kraja", poručio je Mandić.

Lider DF-a je ponovio da je Crna Gora zaslužila da bude oslobođena još 2016. godine, a njihovu sigurnu pobjedu zaustavio je lažni državni udar.

On je poručio da su ovaj postupak predvodili specijalni državni tužioci Milivoje Katnić i Saša Čađenović i sudija Višeg suda Suzana Mugoša, koji će morati da se suoče sa posljedicama svojih nedjela.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je da ne osjeća nikakvu satisfakciju niti da ovaj dan u njihovim porodicama treba da bude slavljen kao praznik.

"Mi smo politički progonjeni ljudi u montiranom postupku koji je imao cilj da našu čistu pobjedu 2016. pretvori u državni udar", istakao je Knežević.

On kaže da ne osjeća mržnju prema Katniću, Čađenoviću, Mugoši, te sudijima Vesni Pean i Dragici Vuković, niti ima namjeru da ih krivičnopravno procesuira zbog organizovanog kriminalnog udruživanja usmjerenog protiv DF-a, već ih poziva da saopšte ko im je izdavao naloge da procesuiraju Mandića i njega.

Knežević je rekao da su on i Mandić sa svojim porodicama prošli kroz nezapamćeni progon u protekle četiri i po godine.

Mandić i Knežević očekuju i da će Branka Milić, kojoj je u ovom procesu izrečena kazna od tri godine zatvora, izaći iz Ambasade Srbije u Podgorici.

Ovaj predmet je vraćen na ponovno suđenje Višem sudu u Podgorici, ali pred potpuno izmijenjenim vijećem. Takođe, vijeće je odlučilo da Bratislavu Dikiću, koji je osuđen za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije na osam godina zatvora, ukine pritvor i da odmah bude pušten na slobodu.