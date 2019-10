Manijak pisao sestri Tijane Jurić: Ubiću te

M. M. (31) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je preko Fejsbuka uputio jezive prijetnje smrću Saški Jurić, ćerki Igora Jurića i rođenoj sestri Tijane Jurić (16), koju je prije pet godina brutalno ubio mesar Dragan Đurić (34).

Osim Saški, osumnjičeni je prijetio i samom Igoru Juriću, predsjedniku Fondacije "Tijana Jurić".

Kako navodi Kurir, M. M. je na Fejsbuku koristio lažni profil na ime Igor Đurić. Sestri ubijene Tijane poslao je zastrašujuću poruku: "Ubiću te, Saška, kao što sam ti zadavio sestru k?k****nu", dok je njenom ocu napisao: "Drago mi je što sam ti ubio ćerku, tu prokletu k****cu, cijelog života ćeš patiti za njom dok sam ja u zatvoru".

"Ono što je dodatno uznemirujuće u ovim pretnjama jeste to što je uhapšeni Beograđanin koristio prezime pravog Tijanog ubice, a poruke je pisao kao da je on taj ubica. Šta je njegov motiv za ovako monstruozno ponašanje, zna samo on, a istraga će utvrditi zbog čega je uznemiravao porodicu tragično preminule tinejdžerke", kaže izvor Kurira.

Igor Jurić rekao je juče za Kurir da ne poznaje uhapšenog muškarca, kao i da je strahovao za živote članova svoje porodice.

"Šest meseci unazad dobijam razne pretnje, ali ovu nisam mogao da prepustim slučaju. Ova je bila jedna od najozbiljnijih. Ta osoba prvi put mi se obratila pre tri dana rečima da će ubiti mene, ali i moju ćerku na isti način na koji je Tijana ubijena", rekao je Jurić.

Dodao je i da preko tih riječi nije mogao da pređe, zbog čega je slučaj prijavio policiji.

"S obzirom na to da smo već izgubili jedno dete, ovo je na nas delovalo strašno", kaže Jurić i dodaje da ne zna razlog za prijetnje koje su mu upućene.

Policija je muškarca koji je prijetio, kako navodi otac Tijane i Saške Jurić, uhapsila svega 10 sati posle prijave.

"Izuzetno sam im zahvalan na ekspresnoj reakciji", rekao je Igor Jurić.