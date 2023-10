Manijak u zagrebačkom kvartu vreba žene

ZAGREB - Žene sa zagrebačke Sigečice strahuju zbog vrebača koji ih je već nekoliko puta pokušao napasti, alarmirana je i policija.

Jedna od žrtava razgovarala je s reporterkom Mateom Ćorić Brunović, piše Dnevnik.hr.

"Ja sam skužila i osjetila da osoba iza mene brzo hoda. Bio je mrak, ja sam vidjela na sjeni da je on meni sve bliže i bliže rekla sam samoj sebi, kad sad krenem stepenicama lijevo, ako on skrene za mnom onda znam da nešto nije u redu, i tako je bilo. Ja sam išla po stepenicama i cijelo vrijeme sam gledala u tu sijenu i ja sam vidjela da on stavlja kapuljaču u tom trenutku, ja sam se skroz uspaničila", rekla je 20-godišnja Ella koja se s njim susrela u osam uveče.

Kako je Ella ubrzavala korak, tako je i muškarac ubrzao za njom. Vidjela je da ima kapuljaču i da drži glavu prema dolje zbog čega ju je uhvatila panika pa je u strahu nazvala dečka.

"Mene je baš panika uhvatila. Srce mi je jako lupalo. Rekli su mi ljudi: ‘zašto nisi vrištala, trčala‘, ali u tom trenutku ja sam jedva disala. Jedino što sam stigla izgovoriti na telefon u panici je bilo: ‘izađi brzo van‘. Kad je moj dečko izašao, on je odmah počeo trčati. Ja sam ponavljala samo, on me htio napasti, ali taj čovjek je bio brz, kako je trčao, skinula mu se kapuljača i vidjeli smo da ima kuštravu kosu", priča Ella.

Neugodno iskustvo doživjela je i žena koju je napadač zaskočio u ponoć. Ispitivao ju je kako je, s kim živi, je li joj dečko u stanu, spava li i treba li pravog muškarca u svom životu ili ga se boji. Zbog učestalog ponavljanja, sve je prijavljeno policiji, a mjesni odbor je preko društvenih mreža upozorio žene da budu na oprezu.

"Miješaju vam se emocije, svi mi imamo sestre, majke, kćeri. Ne volimo da ih itko ugrožava na bilo koji način i da im stvara nelagodu i neugodnosti", poručuje Siniša Kekić, iz mjesnog odbora Sigečica.

Iz policije su potvrdili da će pojačati patrole zbog vrebača, prenosi Dnevnik.hr.

