Marjanović optužen za ubistvo supruge Jelene

BEOGRAD, 10. februara (Tanjug) - Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana Marjanovića kojom ga tereti za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči.

Portparol Višeg suda u Beogradu Bojana Stanković rekla je Tanjugu da je sud primio optužnicu juče pred kraj radnog vremena, kojom se Marjanoviću na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo.



Za to djelo zakonom je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.



Optužnica će biti dostavljena i Marjanoviću i njegovim braniocima na odgovor.



Nakon toga sud će odlučiti da li će optužni akt potvrditi ili će ga vratiti na dopunu istrage.



Detalji optužnice nisu za sada poznati, ali prema jednom od ranijih saopštenja suda povodom produženja pritvora, Marjanović se tereti da je na "svirep način lišio života svoju suprugu, i prilikom izvršenja pokazao naročitu upornost i bezobzirnost".



"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni neutvrđenim predmetom zadao više udaraca u glavu Jeleni Marjanović, nanevši joj višetruke prelome lobanje, nakon čega ju je potopio u kanal, uslijed čega je ona preminula", navodi se u riješenju Apelacionog suda suda kojim mu je u decembru produžen pritvor za još tri mjeseca.



Marjanović je u pritvoru, koji mu prema posljednjem pravosnažnom riješenju o produženju može trajati do 10. marta, a nakon toga će se ponovo odlučivati o pritvoru.



Ubistvo Jelene Marjanović medijski je najpraćeniji slučaj u Srbiji već gotovo dvije godine sa raznim verzijama o identitetu izvršioca, kao i načinima i mjestu izvršenja zločina.



Njen suprug je uhapšen 15. septembra, nakon gotovo godinu i po dana od ubistva.



On je i prije toga bio privođen ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.



Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Marjanović je negirao da je ubio suprugu i ponovio sve što je i ranije govorio na saslušanjima u policiji.



Prije hapšenja je u više navrata u medijima govorio o ubistvu, učestvovao je u jednom telelvizijskom realiti programu i generalno je svojim istupima skretao pažnju "žute štampe".