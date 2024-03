Marko i Vasilije na potjernici zbog sumnje da su ubili MMA borca

BEOGRAD - Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je danas je donio rješenje kojim je prema okrivljenima Vasiliju Gačeviču (23) i Marku Daničiću (23) odredio pritvor, koji im po tom rješenju može trajati najduže 30 dana. Oni se sumnjiče da su 25. februara ubili MMA borca Stefana Savića.

Pritvor je prema okrivljenima Gačeviću i Daničiću određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku i to: uslijed postojanja okolnosti koje ukazuju da se kriju, odnosno da su se dali u bjekstvo, jer postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Istovremeno, prema okrivljenima Vasiliju Gačeviču i Marku Daničiću naređeno je izdavanje potjernice koju će raspisati PU za Grad Beograd - UKP - Odjeljenje za potrage.

Okrivljenima na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 tačka 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33 Krivičnog zakonika, dok se okrivljenom V. G. na teret stavlja i izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 tačka 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 30 Krivičnog zakonika.

Protiv odluke o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja.

Istraga

Istraga je pokazala da se Stefan verbalno sukobio sa dvojicom mladića ispred jednog kluba. Nakon kratke rasprave pokušao je da im pobjegne Dunavskom ulicom. Oni su ga sustigli kod broja 27, oborili na trotoar i počeli da udaraju rukama i nogama. U jednom trenutku jedan od napadača vadi nož i ubada Savića.

"Pored mesta obračuna u automobilu 'fijat 500' prolaze dvojica muškaraca. U nameri da zaštite mladića Stefan M. izlazi iz kola i pokušava da odbrani MMA borca. Da nesreća bude još veća i sam biva izboden, pa ga drug stavlja u kola i vozi ka bolnici. U blizini Terazija nailaze na policajca koga obaveštavaju o tuči na Dorćolu" kaže izvor "Telegrafa".

Do dolaska ekipe Hitne pomoći Savić je davao znake života, pa je prevezen u bolnicu. Uprskos borbi ljekara umro je sat vremena kasnije u Urgentnom centru.

Sa teškim tjelesnim povredama primljen je i Stefan M. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Motiv ubistva nije poznat. Porodica ubijenog misli da iza svega stoji obračun koji se dogodio dvije godine ranije.

Na tijelu ubijenog mladića tokom obdukcije primjećene su mnogobrojne povrede, ali i brojni uboda od noža.

Oružje nije nađeno, prenosi "Telegraf".

