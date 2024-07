Marko popio magareće mlijeko pa prošao strahotu

Magareće mlijeko, poznato još od antičkih vremena, danas sve više dobija na popularnosti zbog svojih izvanrednih zdravstvenih benefita.

Istorijski, poznata ličnost poput Kleopatre koristila je magareće mlijeko za svoje čuvene kupke, vjerujući da ono ima čarobna svojstva za kožu. Danas, znanost potvrđuje ono što su drevni narodi intuitivno znali – magareće mlijeko je prava riznica zdravlja.

Magareće mlijeko je bogato vitaminima A, B1, B2, B6, D, C i E, kao i mineralima poput kalcijuma, magnezijuma, fosfora, natrijuma, cinka i željeza. Ova kombinacija nutrijenata čini ga idealnim za jačanje imunološkog sistema i održavanje zdrave kože.

Zbog visokog sadržaja laktoze i niskog sadržaja masti, magareće mlijeko je lakše probavljivo i može biti odlična alternativa za osobe s netolerancijom na kravlje mlijeko. Osim toga, sadrži i prirodne probiotike koji pomažu u održavanju zdrave crijevne flore.

Neobično iskustvo

Istraživanja su pokazala da magareće mlijeko može biti korisno za djecu s alergijama na mlijeko drugih životinja. Njegov sastav je sličan majčinom mlijeku, što ga čini prikladnim za djecu s osjetljivim probavnim sistemom. No, i s ovom “čarobnom” namirnicom treba biti na oprezu, svjedoči to i priča jednog Zagrepčanina.

Marko iz Zagreba, priča Jutarnjem, cijeli život muku muči s osjetljivom kožom, ali i raznim alergijama. Svoje probleme pokušavao je riješiti na razne načine, bilo da se radi o kremama, tabletama i drugim opcijama, ali nikako sebi nije pomogao.

“Jedan dan sam pričao sa sestrom i njenim suprugom. Dobro su upoznati s mojom situacijom pa su mi predložili da probam magareće mlijeko. Sestrin suprug je taman nabavio nekoliko bočica od prijatelja koji ima svoj OPG te uzgaja magarce. Puno sam čitao o tome, ali mi nikada prije nije palo na pamet da bi magareće mlijeko moglo biti odgovor”, počeo je Marko.

Nadao se najboljem

Bio je svjestan efekata magarećeg mlijeka, odnosno informisao se o konzumaciji ove namirnice, a kako bi vidio djeluje li zbilje te hoće li mu pomoći s osjetljivom kožom, sestrin suprug mu je predložio da proba jednu “dozu” magarećeg mlijeka.

“Odmah sam pristao, uvijek sam volio mliječne proizvode i zbilja sam mislio da bi magareće mlijeko moglo biti odgovor na moje probleme. Pročitao sam još par stručnih članaka na tu temu i odlučio: Zašto ne?!”, priča Marko o svojem iskustvu s magarećim mlijekom.

Preporučuje se da magareće mlijeko pijemo ujutro natašte, a dnevna doza je jedan decilitar. Marko je pratio upute te je jednog jutra popio svoju “dozu”.

Nije to bilo to

“Čim sam popio mlijeko osjetio sam kako me u grlu lagano zapeckalo. S obzirom na to da nisam znao kakvog je okusa niti kako utječe, mislio sam da je to normalno, kao kada vas krene peckati jezik dok jedete ananas”, priča Marko kroz smijeh.

“Nekakvih desetak minuta kasnije shvatio sam da peckanja vjerojatno ne bi trebalo biti. Oko mi je zasuzilo pa sam otišao u kupaonu vidjeti o čemu se radi. Imao sam što vidjeti, oko mi je nateklo, počeo mi je jako curiti nos te sam počeo osjećati nekakvu slabost. Neobična slabost, kao da sam popio nešto što nisam trebao”, govori.

Ispostavilo se da je Marko alergičan na magareće mlijeko. S obzirom na to da je radio od kuće, nije odmah otišao ljekaru, ali s obzirom na to da se stvari nisu poboljšavale, odlučio je taj problem riješiti na malo sirov način.

Budite oprezni

“Pa čujte, malo me već panika počela obuzimati. U glavi mi je samo bila hitna pomoć, baš sam se oduzeo. Bio sam sam doma, nije mi tko imao pomoći, a ovi simptomi koje sam opisivao samo su postajali sve gori. Meni je u tom trenutku sinulo da odem u WC i jednostavno na silu povratim što sam popio. To sam i napravio, umio se, isprao vodom usta i kroz nekoliko trenutaka sam se počeo osjećati bolje.

Kada sam došao k sebi, odlučio sam malo proguglati situaciju i ispostavlja se da možete biti alergični na magareće mlijeko, logično, ali to se javlja kod jako malo ljudi, gotovo da ne zabilježeno. Pa nije mi bilo na kraj pameti da namirnica koja mi treba pomoći s alergijama i kožom uzrokuje takvu alergiju”, ponovno se nasmijao Marko.

“Nevjerojatno, sestra i njezin suprug ostali su u čudu. Oni nikada nisu imali nikakvih problema i nuspojava, dapače, osjetili su samo blagodati ovog čudesnog napitka. Ja pak nisam bio te sreće, ali jedno sam naučio: Pazite ljudi, često ni ne znamo na što smo sve alergični”, zaključio je on, prenosi Jutarnji.

