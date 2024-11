Marković: Arizona može da bude iznenađenje u korist Harisove

BEOGRAD - Istoričar Predrag Marković ocijenio je danas da rezultati u Arizoni na predsjedničkim izborima SAD mogu da budu iznenađenje u korist demokratske predsjedničke kandidatkinje Kamale Haris, zato što Arizona ima neobičnu situaciju u kojoj veliki broj ljudi voli imigracionu politiku republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trampa, a sa druge strane ima mnogo mladih i obrazovanih ljudi koji više glasaju za demokrate.

On je, na pitanje zašto je Pensilvanija ključna država na ovim izborima, rekao za Tanjug da je Pensilvanija, država u kojoj je nastala Amerika, bila bogata zemlja koja je propala, zbog čega ljudima u Pensilvaniji odgovara Trampov poklič "napravićemo Ameriku velikom opet" i zato što ljudi čeznu za snagom koju je Amerika nekada imala.

Marković je istakao da je veoma neobično to što siromašni glasaju za Trampa, iako je on dok je bio na vlasti uradio sve u korist bogatih.

Iako je dosta jasna podela u Americi koja država glasa za koju političku opciju, kao što je Teksas koji je republikansa tvrđava i u kojem nikada neće pobijediti demokrate, Marković je istakao da je u Džordžiji, koja je inače bila tvrđava republikaca, na prošlim izborima pobijedio američki predsjednik Džozef Bajden.

"Amerika je vrlo podijeljena po rodnoj, klasnoj, rasnoj osnovi, ono što je neobično je ds Kubanci na Floridi glasaju za Trampa, oni su vatreni antikomunisti, a Tramp sve svoje demorkatske protivkandidate naziva komunistimal, što je za Kubance najružnija riječ", naveo je on.

Marković je rekao da je "zaljubljenost" Srba u Trampa veoma čudna, s obzirom da se njegova prijateljska politika prema Srbiji završila priznanjem Kosova od strane Izraela.

"On će se konfrontirati sa Evropom i Kinom, a nama je jedan cilj evrointegracije, a drugi podrška našem najmoćnijem savezniku, Kini. Na dve glavne spoljnopolitičke trase naše države on će biti negativan", ocijenio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.