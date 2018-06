Marković: Crna Gora neće biti prihvatilište migranata u ime EU

PODGORICA - Crna Gora nema kampove za migrante, a u slučaju njihovog masovnijeg dolaska, država planira sanaciju jedne granične karaule u kojoj bi ih smjestila, kao i nabavku specijalnih kontejnera, kazao je danas premijer Crne Gore Duško Marković.

Marković je u crnogorskom parlamentu, u okviru premijerskog sata, odgovarao na pitanja poslanika.

Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića, na osnovu čijih istrukcija se odlučio da gradi kampove za više hiljada ilegalnih migranata u Crnoj Gori, kako bi se smanjio pritisak na granice EU, crnogorski premijer je kazao da to nikada nije izjavio.

"Niti sam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime EU“, poručio je Marković.

On je kazao da nijedan premijer Crne Gore do sada nije primao naredbe, dolazile one iz vlasti ili opozicije.

"U prethodnom periodu sam jasno pokazao da su mi stabilnost države i bezbjednost građana u prvom planu i da smo sistemski i institucionalno sposobni da to obezbijedimo“, istakao je Marković.

Naglasio je da u Crnoj Gori nema kampova za migrante i da su to političke manipulacije.

"Crna Gora će se o migrantima, ako ih bude, baviti u skladu sa ustavnim i demokratskim principima, zasnovanim na zakonu. Na principima solidarnsoti. Samo takva Crna Gora ima perspektivu i budućnost“, naglasio je Marković.

On je rekao da je tema masovnih migracija ponovo dospjela u fokus domaće i evropske javnosti i da pažljivo prate debate u okviru EU i različita gledišta kako se odnositi prema uzrocima migrantskog talasa.

"Iako migratorni talas nije istog obima i rizika kao 2015. godine, Vlada i država rade na svim poljima kako bi regulisali migracijski proces, nariočito u smislu kontrolisanog ulaska na teritoriju Crne Gore“, saopštio je Marković.

On je podsjetio da u Crnoj Gori boravi eskspertska misija za pitanje vanjskih granica, i dodao da će na zajedničkoj sjednici vlada Crne Gore i Albanije, 3. jula, otvoriti pitanje migracija.

Marković je rekao da Vlada postupa na osnovu odgovornosti, za sigurnost zemlje i bezbjednost crnogorskih građana.

"Odgovorna je da preduzima mjere kako bi smo bili spremni za prihvat povećanog broja migranata, ako se to desi, poučeni iskustvom drugih, nakon velikog talasa 2015. godine“, naglasio je Marković.

On je kazao da Crna Gora ima humanitarnu tradiciju pružanja utočišta žrtvama koje su se javile kao posledica ratova i stradanja.

"Uvažavjući činjenicu da su migranti jedna od najranjenijih kategorija svako društvo ima odgovornost da pruži dostojanstvene uslove prihvata i to je politika ove Vlade, ljutili se vi ili ne“, poručio je Marković.

Marković je istakao da je planiran projekat sanacije karaule na granici sa Albanijom sa ciljem povećanja kapaciteta za prihvat i smještaj migranata. Poručio je da Crna Gora kroz finansijsku pomoć EU planira nabavku posebnih kontejnera koji će omogućiti rješavanje pitanja smještaja u slučaju znatno većeg priliva migranata.

"A upravo je cilj jačanja smještajnih kapaciteta, u kombinaciji sa ostalim mjerama, da se doprinese kvalitetnom razvoju sistema upravljanja migracijama, što će očuvati stabilan bezbjednosni ambijent u Crnoj Gori“, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, Vlada je odgovorna za unutrašnji i spoljnu politiku, i ona će biti usklađena sa državnim interesima.

"U suočavanju sa migracijskom krizom, Crna Gora će nastaviti da prati politiku i standarde država članica EU, jer kao država kandidat za članstvo želimo da adekvatno doprinesemo rješenju ovog složenog pitanja“, istakao je crnogorski premijer.