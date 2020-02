Marković: Dačić je najpoznatiji Srbin u svetu posle Ðokovića

BEOGRAD - Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je danas da misli da je lider SPS-a Ivica Dačić najpoznatiji Srbin na planeti, poslije Novaka Ðokovića, i ocijenio da zahvaljujući Dačiću mnogi političari mijenjaju mišljenje o našoj zemlji.

"Zahvaljujući njemu oni vide da je Srbija nešto drugo od onoga što su pisali mediji, da je nezavisna država koja poštuje ceo svet i koja mora da sačuva ono što je njeno", rekao je Marković na obilježavanju jubileja tri decenija postojanja SPS-a i poručio da je uvjeren da SPS nikada neće odstupiti od tog krusa.

SPS sve više dolazi do izražja i sve više se vidi da je politika SPS koju je vodila i vodi veoma ispravna, rekao je Marković i dodao da to ne govori on, već da se to može čuti od onih koji su odlučivali o sudbini grđana Srbije, pa čak i onih koji su govorili da je Srbiju trebalo bombardovati.