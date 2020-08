Marović: Kasno sam shvatio da ću biti crnogorski Ivo Sanader

PODGORICA - Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marović, koji je u Crnoj Gori prije više godina osuđen zbog korupcije, izjavio je da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader.

Marović je, uključujući se uživo preko Instagram profila odbjeglog biznismena Duška Kneževića, rekao da je, iako u teškom psihofizičkom stanju, želio da sam kaže neke stvari jer se njegovo ime često pominje.

On je rekao da je shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader, a potom i da mora da bude kriv, te da je to najbolje za Crnu Goru.

Marović tvrdi da se radilo o životnom izboru kojim bi spasio porodicu ili išao u dalja iskušenja.

On je naveo i da politički protivnici DPS koriste njega kao simbol kriminala i da to vezuju za DPS. "Ja koristim i jednima i drugima u ovim danima izbora", rekao je Marović.

Marović tvrdi da neke stvari nikada neće otkriti i da će ih odnijeti u grob.

"Ja i Milo (Đukanović) smo bili iskreni prijatelji sve vrijeme, barem sam ja tako mislio", rekao je Marović.

On je naveo i da je povjerovao da Đukanović nije ništa znao u vezi s njegovim hapšenjem, kada mu je to rekao nakon pet mjeseci provedenih u pritvoru.

"Zašto je sve ovo moralo da mi se desi? Da li sam ja zaista taj prvi, najveći kriminalac u Crnoj Gori? Da li sam ja taj koji je pokrao milione, koji ima hotele, koji ima banke, akcije, hidroelektrane, da li sam ja taj koji ima nepokretnosti u milionskim vrijednostima? Mom sinu su oduzeli stan u kom je živio i više nema gdje da živi", naveo je Marović.

Knežević je ranije danas najavio da je došao trenutak da Svetozar Marović ispriča šta zna o Milu Đukanoviću i otkrije kako je sa svojom kriminalnom grupom pljačkao Crnu Goru.