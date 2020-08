Masovna tuča, neredi i sudar u Novom Sadu: Pokušali zapaliti autobus

Večeras nešto posle 23 časa na Futoškom putu se odigarala prava drama. Grupa mladića prvo je presrela autobus GSP-a i sukobila se sa drugom grupom. Tom prilikom kako nezvanično saznaje naš portal, jedan mladić je izboden oštrim predmetom. On je potom pobegao u prostorije GSP-a. Nakon incidenta neko od sukobljenih pokušao je da zapali autobus bacivši baklju, pa su reagovali i vatrogasci koji su srećom sprečili štetu većih razmera. Dok je trajala tuča jedan automobil se zaustavio da vidi šta se događa, a potom je na njega naletelo drugo vozilo. U tom udesu povređeno je više osoba, ali niko nije zadobio ozbiljnije povrede.

