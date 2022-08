Masovni pomor ribe u rijeci Odri

Zbog ekološke katastrofe i zagađenja iz gornjeg toka Odre u Poljskoj koje je izazvalo masovni pomor riba regionalne vlasti Zapadne Pomeranije i drugih vojvodstava kroz koje ta rijeka protiče zabranile su pecanje, kupanje i ulazak u rijeku na granici sa Njemačkom.

Pomor riba u Odri počeo je još krajem jula u gornjem toku u Donjoj Šleziji na jugozapadu Poljske kada su se i na obalama rijeke pojavile mrtve ribe, ali vlasti nisu blagovremeno reagovale i tek poslije dvije nedjelje su počele da tragaju za krivcima.

U prvim uzorcima vode iz Odre početkom avgusta otkrivena je neuobičajeno visoka koncentracija kiseonika, atipična za ljetnji period, kao i organsko jedinjenje mesitilen koje se koristi između ostalog i kao razređivač i toksičan je za ribe i druge organizme u vodama.

Kasnije uzeti uzorci na srednjem i donjem toku Odre blizu Baltičkog mora nalaz te otrovne supstance nisu potvrdili, dok je njemačka Inspekcija životne sredina koja je, kao i poljska, pokrenula istragu otkrila povišene vrijednosti žive.

"Sve ukazuje na to da zagađenje Odre koje je izazvalo pomor velikih količina riba može biti industrijskog porijekla. Analiziramo koja od hemijskih supstanci je mogla da to izazove, a podsjećam da u vodama Odre primjećujemo atipčno visku koncentraciju kiseonika i vodimo istragu da utvrdimo koja je to supstanca a prije svega ko i gdje je izlio u Odru", kazala je zamjenica poljskog glavnog inspektora zaštite životne sredine Magda Gosk.

Regionalne vlasti i Vlada Poljske počele su da se bave ekološkom katastrofom u Odri tek nakon bure komenatara na društvenim mrežama i medijima, a na nedostatak volje poljskih vlasti da sarađuju u istrazi pomora riba i zagađenja koje ubija rijeku žali se i Njemačka.

U četvrtak se konačno oglasio poljski premijer Mateuš Moravjecki, ekološku katastrofu nazvao skandaloznom i obećao da će krivci, ma ko da to bude, biti strogo kažnjeni, dok je ministar odbrane Marijuš Blaščak naredio da sa sanacijom štete i čišćenjem Odre pomogne vojska i teritorijalna odbrana.

"Poljske rijeke su naše nacionalno blago i budućnost zato na istrazi rade intenzivno sve državne službe. Krivci neće ostati nekažnjeni", poručio je Moravjecki na Tviteru.

Zagadnjenje ugrožava i nacionalni park Ušće Varte na sjeveru Poljske gdje su se takođe pojavile mrtve ribe, a ginu i ptice, galebovi i čaplje iz parka koje ih jedu.

"Čaplje dolijeću ovamo iz Narodnog parka kuda se vraćaju i uginu. Njih jedu grabljivice i one takođe uginu. To sve počinje tu, u Odri. Zagađenje Odre je naš Černobil. Tamo su takođe nipodaštavali katastrofu", kazao je za današnju Gazetu viborču Miroslav Tarnavski iz Lige zaštite prirode.

Ribari i ekološki aktivisti su u Poljskoj iz Odre i sa njenih obala izvukli do sada 10 tona mrtvih riba, a prema proc,enama iz vodoprivrede dosadašnje štete se mjere milionima evra.

"Očekujem da će se otkriti trovač i da će biti strogo kažnjen. Јer dok ne počnemo da kažnjavamo takve stvari će se ponavljati", kazao je direktor Državne vodoprivrede Poljske Pšemislav Daca.

Poland has deployed soldiers to help clean up the Oder River, which runs along the border with Germany, after 10 tons of dead fish surfaced from the waterway in what one official described as an "ecological catastrophe." https://t.co/Ism4C1kneP