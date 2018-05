Masovno hapšenje pedofila i nasilnika širom Srbije

U više akcija na teritoriji Srbije policija je u saradnji s nadležnim tužilaštvima za nekoliko dana, zarad suzbijanja opšteg kriminala, uhapsila 36 osoba.

Osumnjičeni se terete za krivična djela iznuda, nanošenje teških povreda, ugrožavanje sigurnosti, prinuda, proganjanje, zlostavljanje i mučenje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad djetetom, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nedozvoljene polne radnje.

U Zaječaru je uhapšen B. V. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično dijelo obljuba nad djetetom.



Sumnja se da se B. V. u više navrata zaključavao sa djetetom u kupatilo i nad njim obavljao nedozvoljene polne radnje.



Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.



Policija je u Kragujevcu uhapsila U. N. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zlostavljanje i mučenje.



On se tereti da je 22. aprila 2018. godine sa još dvija, za sada nepoznata lica, nasilno uvukao u automobil jednog muškarca koga su potom u kući na nepoznatoj adresi fizički maltretirali i mučili.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti priveden nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.



Pripadnici MUP u Leskovcu uhapsili su P. T. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju.



On se sumnjiči da je 14. aprila 2018. godine sa telefona poslao SMS poruku oštećenoj, u kojoj je od nje zahtijevao da ostavi u kanti za smeće na jednoj lokaciji kovertu sa 2.000 evra.



Tom prilikom joj je zapretio da će joj, ukoliko prijavi događaj policiji, biti bačena bomba na lokal i kuću.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu.



Policija je u Smederevu uhapsili su S. D. (1982), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem.



Osumnjičeni se tereti da je stupio u kontakt sa dvijema maloljetnicama i da je iskoristivši njihovo mentalno stanje, nad njima, u više navrata, počinio obljubu.



Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.



Pripadnici MUP u Smederevu uhapsili su D. P. (1948) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom 2017. i 2018. godine, u više navrata, počinio krivična djela obljuba nad nemoćnim licem i dva krivična djela nedozvoljene polne radnje.



Osumnjičeni se tereti da je iskoristivši mentalno stanje tri maloljetnice nad njima počinio obljubu.



Sumnja se da je D. P. poverenje djevojčica zadobio tako što im je najprije davao slatkiše, a zatim i novac od 100 ili 150 dinara, a potom ih vrbovao da dođu kod njega u kuću, gdje ih je obljubio.



Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla lovačku pušku, koju je imao u nelegalnom posjedu, zbog čega mu se na teret stavlja i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.



Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.



Policija je u Smederevu uhapsili su A. N. (1984), zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.



Sumnja se da se A. N. pred maloljetnim sinom i ćerkom intravenski drogirala i prostituisala, a dječak se jednom prilikom i ubo na igle koje je osumnjičena prethodno koristila prilikom konzumiranja narkotika.



Ona se sumnjiči i da je maloljetnog sina primoravala da krade.



Osumnjičena je uz krivičnu prijavu privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani.



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su V. Đ. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda.



Osumnjičeni je zahtijevao od oštećenog novac u iznosu od 100.000 dinara, čiju primopredaju je zahtijevao 26. aprila 2018. godine na Bežanijskoj kosi.



On je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu.



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su D. J. (1998) zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška telesna povreda.



On se sumnjiči da je 27. aprila 2018. godine ispred jednog restorana u Kikindi zadao više udaraca rukom tridesetogodišnjem muškarcu, nanevši mu tom prilikom teške tjelesne povrede u vidu kontuzije očne jabučice.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. Lj.(1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i prevara.



On se sumnjiči da je iz jedne prodavnice ukrao artikale, a nakon što je oštećena pokušala da razgovara sa njim i ubijedi ga da vrati ukradene stvari, fizički ju je napao, uputio joj pretnje i potom pobjegao.



M. Lj. je takođe osumnjičen da je izvršio prevaru putem sajta "Kupujem prodajem" na štetu dvojice muškarca iz Bujanovca i Zaječara, kojima je nakon uplaćenog novca umjesto dogovorenih telefona poslao drvene letvice i kutiju od cigareta.



On je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.



Policija je u Zaječaru uhapsila B. V. (1994) i S. P. V. (1974) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.



Njih dvoje se sumnjiče da su, nakon što su saznali da će policijski službenici privesti N.V. zbog raspisane potjernice Osnovnog suda u Zaječaru, izveli psa kako bi to sprečili, a potom i gurali policijske službenike i gađali ih jajima.



Osumnjičeni su privedeni nadležnom tužilaštvu u Zaječaru.



U Subotici je uhapšen D. L. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.



On je osumnjičen da je pretio u jednoj pekari u Subotici radnici i njenoj kćerki, da će ih napasti.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.



U Sremskoj Mitrovici policija je uhapsila J. K. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teška telesna povreda i laka tjelesna povreda.



Osumnjičeni je na dječjem igralištu u Novoj Pazovi, nakon verbalne rasprave, nanio teške telesne povrede jednom muškarcu, a potom dva dana kasnije i lake povrede drugom muškarcu.



Osumnjičeni je priveden nadležnom tužilaštvu.



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su S. D. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.



On je u Osipaonici u više navrata pokušao da svojim vozilom „opel astra" zaustavi oštećenog, koji se takođe kretao svojim vozila u kojem je bila i supruga osumnjičenog.



Oštećeni je uslijed toga svojim automobilom udario u vozilo, koje se kretalo iz suprotnog smjera.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.



Policija je takođe u Smedrevu uhapsili su D. P. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju.



On se tereti da je u toku noći na pločniku ispred garaže oštećenog bacio flašu sa benzinom, u kojoj je bila natopljena krpa koju je zapalio, nakon čega je došlo do eksplozije. Tom prilikom nije bilo povređenih.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.



U Pančevu je uhapšen S. R. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.



On se sumnjiči da je ispred zgrade suda u Pančevu jednom advokatu uputio pretnje i on je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.



Policija je u Pančevu uhapsili su M. V. (1995) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.



On se sumnjiči da je 22. aprila 2018. godine u Pančevu, u neposredno blizini jednog ugostiteljskog objekta, nakon kraće verbalne rasprave ubo nožem u predjelu grudi oštećenu i potom pobjegao.



Osumnjičenom je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.



Policija je u Nišu uhapsila M. Ž. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška telesna povreda i M. D. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.



Oni su u naselju Pantelej nanijeli teške tjelesne povrede jednom muškarcu.



Osumnjičeni su sprovedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.



U Leskovcu je uhapšen M. I. (1984) zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.



Osumnjičeni je 22. aprila 2018. godine, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Leskovcu staklenom čašom nanio povrede u vidu rasekotine na glavi dvojici oštećenih, nakon čega je pobjegao.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.



U Kragujevcu je uhapšen S. S. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška telesna povreda.



On je u jednom ugostiteljskom objektu zadao više udaraca oštećenom, kojem je nanio teške tjelesne povrede u vidu frakture vilične kosti.



Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

