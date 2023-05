Matijaniću nagrada za životno djelo: Pročitajte pismo njegove majke

Danas je pokojni novinar Indexa Vladimir Matijanić dobio nagradu HND-a Otokar Keršovani za životno djelo. Matijanić je preminuo prošle godine u avgustu u 51. godini. Preminuo je nakon što je danima tražio pomoć ljekara u Splitu. Za njegovu smrt još niko nije odgovarao.

Nakon što je osvojio nagradu, njegova partnerka Andrea Topić održala je govor u Matijanićevu čast. Nakon nje je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko pročitao pismo Matijanićeve majke, Dunje Matijanić. Njezino pismo prenosimo u cjelosti:

"Rado bih došla na ovu, za mene i mog pokojnog sina, veliku svečanost i priznanje. Nažalost, nisam još u stanju, tako da koristim priliku uz par riječi zahvale u moje ime.

Zahvaljujem svim Vladinim kolegama na lijepoj riječi koju ste izrekli i napisali o mojem Vladi. Znam da je to zasluženo i od srca jer svi su oni pogođeni okolnostima pod kojima je preminuo.

Molim vas i nadam se da ćete nastaviti borbu da krivci odgovaraju pred zakonom, i da ćete se zauzeti pisati kad god bude moguće kako njegova smrt ne bi bila tek običan slučaj epidemije i koronavirusa jer to nije istina.

Moj sin je žrtva zdravstvenog sustava i nebrige nekih zdravstvenih djelatnika prema čovjeku koji je bio nemoćan i ničim ih nije htio posebno uznemiravati, duboko do kraja vjerujući u odgovornost, stručnost i ljubav prema ljudima. To bi u srcima medicinskog osoblja moralo postojati jer za to su se i profesionalno opredijelili.

Zahvaljujem se neizmjerno na najvećem priznaju koje je moj Vlado dobio od svojih kolega i svoje struke za koju je živio. Primam to priznanje s posebnim ponosom. Ono će biti dok sam živa pored fotografija mojega jedinog sina.

Moj ponos i sreću što sam ga imala danas dijelim sa svima vama i zato mi ovo priznanje predstavlja nešto najljepše što mi se dogodilo nakon tog nesretnog 5. kolovoza. Hvala vam", stoji u pismu Dunje Matijanić.

