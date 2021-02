Mediji: Ako Priština prekrši sporazum pet zemalja spremno povući priznanje

BEOGRAD - Srbija ima čvrste garancije pet zemalja da su spremne da povuku priznanje nezavisnosti Kosova, pišu beogradski mediji.

Ukoliko Priština bude prekršila sporazum po kom treba da se uzdržava od kandidatura za prijem u međunarodne organizacije, Beograd će od tih država zatražiti da aktiviraju proces povlačenja priznanja, prenijele su Večernje novosti pozivajući se na izvore u Vladi Srbije.

List je podsjetio da su se Vašingtonskim sporazumom iz septembra prošle godine, Beograd i Priština obavezali na jednogodišnji moratorijum na kampanju za povlačenje priznanja, odnosno na podnošenje zahtjeva za prijem u neku od međunarodnih organizacija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da "ima informacije" da Albanci hoće da učlane Kosovo u Konferenciju medjunarodnih sudova, navodeći da će u slučaju da se to desi, Srbija biti "primorana da na to odgovori onako kako to ozbiljna i odgovorna država čini".

"A odgovor im se nimalo neće dopasti. Ne verujem da će se radovati novim povlačenjima priznanja, a ja sada mogu da im kažem da će ih biti", kazao je Vučić.