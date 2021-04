Mediji: Banane u kojima je bio skriven kokain naručila firma iz BiH

Naručioca pošiljke od 500 kilograma kokaina dubrovačka policija vrebala je još od kraja marta. I ovaj put "roba" je bila skrivena u kontejneru s pošiljkom banana koji je stigao u pločansku luku iz Ekvadora, odakle je krenuo nešto više od dva mjeseca ranije od dolaska na odredište.

Kako piše "Jutarnji.hr", banane je naručila firma iz Bosne i Hercegovine, sa tuzlanskog područja, pa dubrovačka i hrvatska policija sarađuju i s kolegama iz BiH.

Prema onome što je dosad poznato, kokain, koji je bio skriven po cijeloj dužini dna kontejnera, u "sendviču" lima, trebalo je da napusti teritoriju Hrvatske najvjerovatnije šleperom s pošiljkom banana. Dubrovačka policija nadzirala je kontejner, ali kako je postojala opasnost da kontejner fizički napusti pločansku luku i ode na neko drugo odredište po robu, nije se moglo čekati i odlučilo se ići u pretragu u kojoj su korišteni i psi. Iz kontejnera je izvađeno više od 500 kilograma kokaina, a i kontejner i brod, koji je bio pod stranom zastavom, u međuvremenu su napustili pločansku luku.

Za policiju je sada najveća zagonetka ko je trebao preuzeti drogu koja bi na kraju na narkotržištu bila vrijedna oko 66 miliona evra, pa je, bez obzira na to ko to bio, naručiocu zadan ozbiljan udarac. Zarada bi, da je sva količina došla do krajnjih korisnika, bila enormna, ali ni ulog od najmanje 1,5 do 2 miliona evra za nabavku nije beznačajan.