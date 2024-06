Mediji: Bartulicu u ferariju vozio kriminalac osuđen za pokušaj ubistva, porijeklom iz BiH

Stephen Nikola Bartulica osvojio je mandat na izborima za Evropski parlament na listi Domovinskog pokreta, a regionalnu pažnju skrenulo je na sebe, kada je nakon objave nezvaničnih izbornih rezultata u izborni štab došao u bijesnom ferariju.

Index prenosi da je Bartulicu u izbornoj noći u štab Domovinskog pokreta u svom crvenom Ferrariju dovezao višestruko osuđivani kriminalac Ivko Marić koji je, između ostalog, osuđen i za pokušaj ubistva.

Kako se navodi, Bartuličino paradiranje u Ferrariju pred štabom Domovinskog pokreta iz neposredne blizine je nadgledao Velimir Bujanec, neonacist osuđen za plaćanje prostitutke kokainom i da je ekstremistički TV voditelj.

U govoru u izbornom štabu DP-a Bartulica je, podsjeća pomnuti portal, kazao da će "biti glas običnih ljudi", a Bujanec je prilikom Bartuličina odlaska prisutnima vikao: "Poslao nam ga je Donald Tramp."

Bartulicu u Ferrariju vozio čovjek pravosnažno osuđen za pokušaj ubistva

Ko je Ivko Marić, Bartuličin vozač kojemu je šaka te večeri bila zamotana u zavoj? Radi se o 45-godišnjem vlasniku zagrebačke roštiljnice By the Way. Marić je rođen u Doboju, u BiH. Predsjednik je 365 Stranke rada i solidarnosti BiH, odnosno bh. inačice stranke pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, čime se i sam hvali na društvenim mrežama.

Index je u posjedu presude zagrebačkog Županijskog suda iz oktobra 2013., prema kojoj je Marić osuđen za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u pokušaju. Pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i tri mjeseca.

U presudi se navodi kako je Marić 31. jula 2011., oko 22 sata u Jalševcu Nartskom, prišao muškarcu, pitao ga "u čemu je problem" te potom udario šakom u predjelu glave, a potom ga pokušao ubiti nožem. Kako se navodi u presudi, Marić je muškarca nožem ubo u leđa i tako mu zadao povredu opasnu po život.

Dok je muškarac ležao na podu nakon brutalnog napada, Marić je, kako se navodi u presudi, "ustrajući u nakani da ga liši života, nastavio zamahivati nožem u smjeru njegove glave i tijela". Muškarac se branio tako što je podmetnuo lijevu ruku te je tada zadobio tjelesne ozljede u vidu dvije razderotine lijeve podlaktice.

Sin muškarca je, kako bi pomogao ocu, drvenim stolcem Marića udario po glavi i tijelu.

"Gore navedenim nožem, u cilju da ga teško tjelesno povrijedi, imenovanog (sina napadnutog muškarca, op.a.) je ubo u području lijeve glutealne regije, nanijevši mu tjelesnu povredu u vidu ubodne rane debelog mesa lijeve natkoljenice, a u daljnjem su ga napadu spriječile prisutne osobe, pa se udaljio iz prostorija DVD-a Savski Nart", navodi se u presudi.

Život muškarca kojeg je Marić ubo nožem, stoji u presudi, spašen je hitnom medicinskom intervencijom.

Osuđivan u Slavonskom Brodu, Samoboru, Velikoj Gorici, Sesvetama, Dugom Selu...

Županijski sud u Zagrebu odgovorio je Indexu da iz podataka u eSpisu proizlazi da je Ivko Marić prekršajno i kazneno osuđivan po sudovima u Slavonskom Brodu, Samoboru, Velikoj Gorici, Sesvetama i Dugom Selu.

Kako saznaje pomenuti medij, u Slavonskom Brodu osuđen je za lažirani PCR test na graničnom prelazu Stara Gradiška, između Hrvatske i BiH. Nepravosnažno je osuđen na kaznu trajanja zatvora od šest mjeseci. Opštinski sud u Sesvetama nad Marićem je vodio stečaj zbog poslovanja jedne od njegovih firmi. Sud je odbio prijedlog FINA o stečaju.

Njegovom bratiću sudili za ubistvo vlasnika noćnog kluba

Marić je bio i protagonist suđenja pjevaču narodne muzike Mirku Mariću, svom bratiću koji je ubio Stipana Ivića, vlasnika noćnog kluba Element 2017. godine. Na suđenju je tvrdio kako je Ivić naručio da mu zapale auto i kuću te ga ubiju.

Kazao je da je u jednom sukobu ubijeni Ivić zamahnuo šakom prema njemu. "Ja sam se izmaknuo i udario ga šakom u glavu, a on je pao na pod", rekao je tada.

Ivko Marić je u decembru 2016. bio teško pretučen u sačekuši u Velikoj Gorici. Polomljena mu je lobanja, a tri mjeseca kasnije zapaljen mu je i automobil ispred kuće.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Marić je u bliskom odnosu s Velimirom Bujancem. O tome svjedoči i video koji je ekstremistički voditelj objavio na Facebooku u februaru.

Na videu se osuđenik za pokušaj ubojstva i osuđenik za plaćanje prostitutke grle na proslavi u jednoj sali. Uz to, Marić Bujancu pjeva na uho.

Snimak je, kako je napisao Bujanec, nastao u zagrebačkoj Rugvici.

"A kad Hrvat iz Varaždina stane uz brata Hrvata iz Bosne - vidjet će dušmani koliko nas ima! Okupacija ne može trajati vječno… Hrvatska ognjišta Bosanske Posavine čekaju svoje vitezove!", napisao je među ostalim o Mariću.

Index podsjeća da je Bartulica sinoć pokušao objasniti svoj dolazak u štab DP-a u Ferrariju.

"To je poruka usmjerena onima koji već neko vrijeme mene i moju obitelj zlostavljaju u medijskom prostoru. Nije to bilo lako izdržati i opravdano sam se osjećao kao pobjednik koji je izdržao teške udarce", rekao je Bartulica u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

"Crvena boja je ista kao jedan portal koji je inicirao jednu prljavu kampanju protiv mene", ustvrdio je novi DP-ov europarlamentarac. Tu očito cilja na Index I kako taj medij dodaje njihovo otkrivanje afere koja se tiče nesrazmjera u imovinskoj kartici, odnosno da mu, kad vrati dva porodična kredita, ostaje par desetina evra za život.

"To nije moj auto, to je gesta nekih ljudi koji su bili uz mene sve ovo vrijeme kada je bilo teško i htjeli su na neki način pokazati poštovanje. To se nekome sviđa, nekome ne. Mislim da je mlađim ljudima to ispalo kao nešto vrlo duhovito", rekao je.

Penavi neugodno zbog Bartulice

Potez s Ferrarijem nije naišao na odobravanje stranačkog vrha Domovinskog pokreta. Predsjednik stranke Ivan Penava rekao je da u stranci proklamiraju poniznost i da je on sa skupa otišao u Kiji iz 2008.

"Nisam pitao Bartulicu koju poruku je htio poslati. Stvarno mi je neugodno. Ne želim tumačiti neke tuđe poteze. Ja to osobno nikada ne bih napravio", jasan je bio Penava.

Dodao je kako ne zna tko su ljudi u čijem je društvu Bartulica došao u štab.

"Ne znam čiji je Ferrari, ti ljudi nisu članovi stranke, meni su nepoznati. Pretpostavljam da je riječ o prijateljima gospodina Bartulice", kazao je.

Slične riječi je uputio i Josip Dabro, DP-ov ministar poljoprivrede. Kazao je da je mislio da je sve šala i da ne zna koja je poruka.

Na pitanje je li to neka poruka javnosti, odgovorio je: "Trebate pitati njega, ja takvu poruku javnosti ne bih slao. Mislim da je to too much."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.