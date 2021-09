Mediji: Bolnica na Cetinju prazni krevete za slučaj nereda na ustoličenju

PODGORICA - Dva dana uoči ustoličenja izabranog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru, podgorička Pobjeda piše da je direktor cetinjske bolnice Vladimir Pavićević naložio da do nedjelje, 5. septembra, na kućno liječenje budu otpušteni bolesnici kod kojih je to moguće, da bi se oslobodilo što više kreveta za slučaj da toga dana dođe do nereda.

Pobjeda je tu informaciju objavila pod nadnaslovom: "Odluke koje plaše" i, uz tvrdnju, da je Pavićević takvu odluku donio poslije sastanka sa predstavnikom Uprave policije u srijedu.

Iz Uprave policije listu je rečeno da tako nešto nije zahtijevano od Pavićevića, već da je organizovan sastanak na kojem je on samo obaviješten da će u nedjelju na Cetinju biti organizovan neprijavljeni skup sa visokim rizikom i da bolnica organizuje rad u skladu s takvom informacijom.

Pavićević je, između ostalog, Pobjedi rekao da će u nedjelju imati i pojačana dežurstva.

"Odluku sam donio iz razloga bezbjednosti pacijenata i bolničkog osoblja i da kapaciteti bolnice budu spremni za eventualni prijem pacijenata ako bi došlo do nečega. Imaćemo i pojačanu pripravnost osoblja čitavog dana", rekao je Pavićević.

"Crkva Srbije", kako ovaj podgorički dnevnik naziva Mitropoliju crnogorsko primorsku SPC (SPC) naumila je, kažu, da 5. septembra na Cetinju, u Cetinjskom manastiru, hirotoniše svog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija Mićovića "ne obazirući se na žestok otpor Cetinjana i ogromnog dijela crnogorske javnosti tom činu koji doživljavaju direktnim atakom na suverenost Crne Gore i ponižavanjem naše zemlje".

"Crnogorska vlast, koju je i konstituisala Crkva Srbije, odbija da zabrani ovaj događaj i izađe u susret zahtjevu Cetinjana i ogromnog dijela građana naše zemlje da ustoličenje obave u svom hramu - Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici", piše list.

Pritom Pobjeda zanemaruje činjenicu da je najavljeni skup protivnika ustoličenja mitropolita neprijavljen, a da je Mitropolija crnogorsko primorska sam čin svela na najmanju moguću mjeru, samo uz sveštenstvo SPC i predstavnika sestrinskih pravoslavnih i drugih crkava iz zemlje i okruženja.

Podsjeća, međutim, da je podršku neprijavljenom skupu na Cetinju dao predsjednik Milo Ðukanović.

Ðukanović je u subotu najavio da će lično prisustvovati tom protestnom skupu, ako u međuvremenu ceremonija ustoličenja ne bude izmještena sa Cetinja.

Ta Ðukanovićeva najava je u dijelu aktuelne vlasti protumačena da je on inspirator svih podjela i dizanja tenzija posljednjih sedmica u Crnoj Gori.