Mediji: Dio osumnjičenih za kopanje tunela u Podgorici pobjegao u BiH

PODGORICA - Neki od osumnjičenih za obijanje sudskog depoa iz Crne Gore pobjegli su 11. septembra, autobusom na relaciji Podgorica - Sarajevo, preko graničnog prelaza Šćepan polje, a drugi su granicu prešli na Dobrakovu, saznaju "Vijesti.me" iz više izvora.

To su utvrdili tužilaštvo i policija, u istrazi krađe dokaza iz depoa Višeg suda u Podgorici, koja je otkrivena 11. septembra ujutro.

Sagovornici „Vijesti“ nijsu objasnili ko je od četvorice osumnjičenih srpskih državljana izašao na kom prelazu.

Oni su državu napustili nekoliko sati nakon što su u Botunu ostavili kombi korišten za "probijanje" tunela do Višeg suda.

Zbog činjenice da su opremu sakrili prije nego je otkrivena provala u depo, istražitelji vjeruju da su lopovi iz te sudske prostorije uzeli ono za šta su došli ili kontaminirali materijalne dokaze.

Provjeravaju, međutim, da li im je neko iz Višeg suda u Podgorici pomagao u odabiru spisa predmeta, rečeno je "Vijestima" nezvanično.

Da sakriju kombi i alat korišćen za kopanje 30 metara dugog tunela, kroz koji su krali dokaze, prema tvrdnjama tužilaštva pomogao im je jedini do sada uhapšeni u toj istrazi, Podgoričanin Predrag Mirotić (31).

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i policija utvrdili su da je on 11. septembra, oko tri sata poslije ponoći, svojim automobilom navodio kombi do mjesta gdje je sakriven, a potom jednog od osumnjičenih vratio do Zabjela.

Četvorka iz Loznice - Veljko Marković (32), njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), tog dana pobjegla je iz Podgorice.