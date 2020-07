Mediji: Đilasa izudarali kaiševima; Đilas: To je laž

BEOGRAD - Iako se u srpskim medijima pojavila vijest da je lider djela opozicije u Srbiji, Dragan Đilas, napadnut on je to demantovao na svom Twitter profilu, tvrdeći da je to laž.

"Mene niko nije napao i nisam imao nikakve neprijatnosti na protestu. Ali jeste tačno da je vlast poslala ekipu huligana sa ciljem da napadnu lidere opozicije. Imamo i svedoke koji su ih čuli. Sve to očekujemo i spremni smo i na gore stvari u borbi od koje nećemo odustati", napisao je Đilas.

Prethodno su beogradski mediji objavili da je nakon napada na Sergeja Trifunovića i Đilas napadnut tokom protesta ispred Skupštine Srbije i da ga su nepoznata lica izudarala kaiševima.

