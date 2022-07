Mediji: Hrvatska će ipak dozvoliti Vučiću da posjeti Jasenovac

Hrvatska vlada ipak će dozvoliti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću posjetu Jasenovcu, potvrdio je izvor blizak hrvatskoj vladi u razgovoru za Jutarnji list.

"Hrvatska će dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali to je događaj koji treba dogovoriti diplomatskim kanalima, i vrlo temeljito. To nije bio slučaj, jer Vučić je samo javio Miloradu Pupovcu kako želi iz Gradine u BiH, otići u Pakrac i Jasenovac, a to se ne radi na takav način. Nemamo ništa protiv njegovog dolaska, ali, ponavljam, potrebno je dogovoriti kako će to izgledati, međutim, to se sigurno neće dogoditi prije jeseni", za Jutarnji list je rekao jedan iskusni hrvatski diplomat upućen u cijeli slučaj.

Istovremeno, spomenuti sagovornik je demantovao objavljene informacije po kojima je srpska diplomatija još u martu, a i kasnije, pokušala dogovoriti Vučićev odlazak u jasenovački konc-logor:

"To nije istina. Jedini pokušaj bilo je Vučićevo javljanje Pupovcu, prije toga nije bilo ničega", rekao je izvor.